Стабілізаційні відключення сьогодні почнуться на 2 години пізніше: у ДТЕК назвали причину

У ДТЕК повідомили, що 8 червня графіки відключень впровадять пізніше. Але закликали ощадливо споживати електроенергію.

Днем раніше в Укренерго інформували, що увечері суботи, 8 червня, графіки застосують із 16:00 до 24:00.

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Сьогодні українці будуть зі світлом довше

Стабілізаційні відключення почнуться з 18:00 замість 16:00. За інформацією від Укренерго, ситуація в енергосистемі дозволяє сьогодні задіяти графік відключень на дві години пізніше – з 18:00 і до 24:00,

– сказано в повідомленні.

Але у ДТЕК все одно закликали до економного споживання. І запевнили: якщо будуть зміни, про них повідомлять у телеграм-каналі.

Нагадаємо, що ми зібрали в одному матеріалі, як знайти свою адресу на сайтах YASNO та ДТЕК.

В якому стані енергосистема України зараз

У Міненерго зранку 8 червня повідомили, що на одній з АЕС після планового ремонту включили в роботу енергоблок, який додасть до енергосистеми 1000 МВт потужності. Цікаво, що ремонт завершили на 10 днів раніше.

Звісно, це знизить дефіцит електроенергії в Україні, але не перекриє його повністю. Держава готується до осінньо-зимового сезону і провела планові роботи на трьох атомних блоках. Мета ремонтів – підготувати усі блоки до стабільної та безперебійної роботи в опалювальний сезон.

У міністерстві підкреслили: поточної доби дефіцит в енергосистемі наявний у вечірні години. Тому обмеження електропостачання заплановані саме увечері, але вони не торкнуться підприємств критичної інфраструктури.

Також із 8 червня запроваджують новий порядок застосування графіків погодинних відключень. Наразі система буде працювати у тестовому режимі. У Міненерго запевнили: світла буде більше, а графіки – справедливішими.

Серед новацій – будуть доведені ліміти, наскільки потрібно "розвантажитися" в певній області.

У зв'язку з цим оператор системи розподілу (обленерго) має забезпечити черги відключень у такий спосіб, щоб використовувати виключно цей ліміт. За нашими розрахунками, кількість черг має бути меншою, а світло в будинках громадян буде більшу кількість годин,

– сказав перший заступник глави Міненерго Юрій Власенко.

Що робити з холодильником, якщо довго нема світла

Попри те, що світла має бути більше, слід знати певні лайфхаки. Вони допоможуть почуватися комфортніше, якщо електроенергії нема понад 4 години. Журналісти 24 Каналу підготували статтю, як врятувати холодильник під час тривалих відключень.