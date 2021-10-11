Про це 11 жовтня повідомила журналістам голова Тимчасової виборчої комісії Харкова Олена Матвієнко. Вона зазначила, що рішення про його усунення зі списку кандидатів розглянуть вже наступного дня.

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Сказав, що не виграє

Згодом сам Кукуріка поспілкувався щодо свого рішення з журналістами. Він зазначив, що вирішив усунутись, оскільки точно не виграє.

Виходячи з того, що я спостерігаю, зробив свій особистий соціальний запит, бачу, що я десь 3 чи 4 місце займаю і не виграю ці вибори,

– сказав голова "Партії пенсіонерів".

Також він додав, що поки не знає, кого з інших кандидатів він буде підтримувати. Мовляв, хоче віддати свій електоральний потенціал людині, яка вболіває за процеси покращення соціальної сфери.

Що відомо про Миколу Кукуріку Чоловік народився у 1963 році в Петропавловську на території Казахстану. Має вищу освіту й вже багато років очолює свою партію. Тричі балотувався у Верховну Раду – у 2006, 2007 та 2019 роках.



Окрім цього, Кукуріка багато разів балотувався до Харківської міськради – у 1998, 2002, 2015 та 2020 роках. Однак підтримка політика була не надто велика, тому стати депутатом йому не вдалося жодного разу.

Схожа подія вже була

5 жовтня повідомили, що відкликав свою кандидатуру інший кандидат на пост мера Харкова – Валерій Говоров. У день відкликання чоловік не пояснював свою позицію. А у виборчій комісії сказали, що 270 тисяч застави, які чоловік вніс, він вже назад не отримає.