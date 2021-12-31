Сталось так як сталось, – Верещук розповіла, чому очолила Мінреінтеграції замість Міноборони

Ірина Верещук мала амбіції стати очільницею Міністерства оборони. Політикиня розповіла, чому вона стала міністеркою реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За словами Ірини Верещук, першим посаду міністерки реінтеграції їй запропонував голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Про це міністерка заявила в інтерв'ю.

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Була розмова з президентом

Ірина Верещук розповіла, що перед голосуванням Верховної Ради за її призначення на посаду міністерки реінтеграції, у неї була розмова з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Також вона зустрічалася з президентом.

Однак відмовитися від амбіцій очолити Міноборони Ірину Верещук переконав саме Давид Арахамія.

Давид Арахамія запропонував і пояснив, чому зараз посада міністерки реінтеграції є більш оптимальною і ефективною, ніж, наприклад, міністр оборони, куди я дійсно цілилась. Працюючи в комітеті я розуміла, що та як треба зробити, щоб змінити ситуацію, аби дійсно реформа запрацювала. Але сталось так як сталось,

– розповіла Верещук.

Також міністерка розповіла, що щодо міністерства реінтеграції у неї була розмова з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Однак, за словами Верещук, ця зустріч відбулася уже після її призначення на посаду.

Призначення Верещук в уряд: головне

Восени 2021 року в уряді Дениса Шмигаля відбулися значні кадрові зміни. Заяви про відставку написали одразу 4 міністри.

За кілька місяців до цього Ірина Верещук заявила, що готова очолити Міністерство оборони. Тому в ЗМІ після відставки Андрія Тарана з оборонного відомства, говорили про те, що саме Верещук очолить його.

Однак 4 листопада на засіданні Верховної Ради на посаду міністра оборони висунули кандидатуру Олексія Резнікова, який напередодні пішов з посади міністра реінтеграції.

Місце Олексія Резнікова посіла Ірина Верещук.

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