Замінити Кадирова можуть дві особи: у Зеленського сказали, чого боїться Росія

22 вересня 2023, 10:30
Читать новость на русском

Узурпатор Рамзан Кадиров у критичному стані. У разі його смерті у Чечні почнеться боротьба за владу, а в Росії – внутрішні незворотні процеси.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк сказав 24 Каналу, хто може замінити Кадирова та відновити контроль у Чечні.

До вашої уваги Хто очолить Чечню, якщо Кадиров помре: правозахисник з Ічкерії перелічив імовірні прізвища

"Там є дві інші особини, які можуть перехопити управління. Це Делімханов і Даудов. Я тут не бачу суттєвої зміни, тобто все буде все одно під контролем", – зазначив Подоляк.

Адам Делімханов – далекий родич Кадирова, депутат російської держдуми.

Магомед Даудов – голова парламенту Чеченської республіки.

До чого призведе смерть Кадирова

Загибель керівництва ПВК "Вагнера" суттєво вплинула на силову вертикаль у Росії. Тепер близький до смерті Кадиров. Імовірно, подібні ексцеси триватимуть надалі – і так звані "еліти" почнуть боятись.

Але взагалі це говорить про те, що все дуже крихке в Росії. Внутрішні процеси незворотні,
– констатував Подоляк.

Крім того, росіяни бояться, що війна закінчиться на умовах України. Тоді вони будуть абсолютно ізольовані та остаточно втратять репутацію.

Російські "еліти" стривожені: дивіться ексклюзивне інтерв'ю Михайла Подоляка 24 Каналу

Подоляк назвав три можливі сценарії для російських "еліт":

  • смерть або зникнення;
  • занулення репутації і неповернення до глобального політичного простору;
  • внутрішній переворот.

Що відомо про стан Кадирова: останні новини

  • Чеченський узурпатор має проблеми з нирками. Його оперували в ОАЕ, але кілька днів тому почалось відторгнення нирок. Натепер він перебуває в комі.
  • Припускають, що проблеми з нирками спричинило отруєння. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, це робили неодноразово.
  • В українській розвідці підтвердили, що Кадиров у важкому стані. Андрій Юсов наголосив, що останні відео з лідером Чечні або постановні, або несвіжі.

Автор: Марія Куцова