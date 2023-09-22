Замінити Кадирова можуть дві особи: у Зеленського сказали, чого боїться Росія
Узурпатор Рамзан Кадиров у критичному стані. У разі його смерті у Чечні почнеться боротьба за владу, а в Росії – внутрішні незворотні процеси.
Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк сказав 24 Каналу, хто може замінити Кадирова та відновити контроль у Чечні.
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"Там є дві інші особини, які можуть перехопити управління. Це Делімханов і Даудов. Я тут не бачу суттєвої зміни, тобто все буде все одно під контролем", – зазначив Подоляк.
Адам Делімханов – далекий родич Кадирова, депутат російської держдуми.
Магомед Даудов – голова парламенту Чеченської республіки.
До чого призведе смерть Кадирова
Загибель керівництва ПВК "Вагнера" суттєво вплинула на силову вертикаль у Росії. Тепер близький до смерті Кадиров. Імовірно, подібні ексцеси триватимуть надалі – і так звані "еліти" почнуть боятись.
Але взагалі це говорить про те, що все дуже крихке в Росії. Внутрішні процеси незворотні,
– констатував Подоляк.
Крім того, росіяни бояться, що війна закінчиться на умовах України. Тоді вони будуть абсолютно ізольовані та остаточно втратять репутацію.
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Подоляк назвав три можливі сценарії для російських "еліт":
- смерть або зникнення;
- занулення репутації і неповернення до глобального політичного простору;
- внутрішній переворот.
Що відомо про стан Кадирова: останні новини
- Чеченський узурпатор має проблеми з нирками. Його оперували в ОАЕ, але кілька днів тому почалось відторгнення нирок. Натепер він перебуває в комі.
- Припускають, що проблеми з нирками спричинило отруєння. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, це робили неодноразово.
- В українській розвідці підтвердили, що Кадиров у важкому стані. Андрій Юсов наголосив, що останні відео з лідером Чечні або постановні, або несвіжі.