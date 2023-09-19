Може поховати путінський режим: смерть Кадирова спричинить серйозні проблеми для диктатора

Чеченський диктатор Рамзан Кадиров має серйозні проблеми зі здоров'ям. Якщо він помре, почнуться заворушення, які можуть вплинути на ситуацію в Росії.

Політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман сказав 24 Каналу, що смерть Кадирова може спричинити відкриття другого фронту для країни-агресорки.

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"Чечня залишається пороховим льохом. Як свого часу вона поховала єльцинський режим, так може поховати й путінський", – зазначив Ейдман.

Так, замирення в Чечні лише зовнішнє. Населення, яке клан Кадирова тримає у вузді терором, з цим не змирилось. Більшість чеченців лише чекають моменту, щоб розправитися зі своїми кривдниками. Таким моментом, власне, може стати смерть Кадирова.

Крім того, можуть початись конфлікти ще й у кадировській верхівці – щодо посад, грошових потоків, впливу. Імовірно, це також погіршить ситуацію в Чечні.

У Росії може посилитись розкол

Смерть чеченського узурпатора, крім усього іншого, може спричинити конфлікт у верхівці російської влади. Так, у ФСБ завжди не любили Кадирова, а росгвардія, навпаки, дружила з ним і його поплічниками. Імовірно, між цими силами посилиться напруження.

"Ситуація в Чечні може дуже сильно змінитись і стати тригером для процесів усередині Росії. У верхівці може посилитись розкол", – констатував Ейдман.

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