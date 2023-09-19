Буде жорстка і кривава боротьба, – у ГУР розповіли про наступництво Кадирова

В ГУР прокоментували чутки про хворобу та ймовірну смерть Рамзана Кадирова. У відомстві нагадали, що Україна визнає право чеченського народу на власну та незалежну державу, а Ічкерія зараз незаконно окупована Росією.

Представник ГУР МО Андрій Юсов в етері телемарафону заявив, що у Росії заскорузла та авторитарна влада. Через це окупантам важко готувати наступника та "світити" його заздалегідь, передає 24 Канал.

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Що чекає на Росію та Чечню

Український розвідник вважає, що які б не були у росіян плани, на території країни-агресорки йтиме жорстка боротьба за наступництво Рамзана Кадирова та навіть за наступництво Владіміра Путіна. В ній братимуть участь представники московських еліт та оточення так званого "голови" Чечні.

Це абсолютно нелегітимний процес, це буде жорстка і точно кривава боротьба. Зрештою таку систему вони (росіяни – 24 Канал) для себе будували,

– зауважив представник ГУР.

На його думку, сили, що роками справедливо розраховували на право чеченського народу на власну державу, отримають імпульс та нові інструменти для боротьби за незалежність.

Що кажуть експерти про Кадирова

Соціолог із Німеччини Ігор Ейдман нещодавно у розмові з 24 Каналом заявив, що смерть Кадирова спричинить заворушення. Він припустив, що для Росії навіть може відкритися другий фронт.

Не так давно радник з комунікацій легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський сказав, що смерть посіпаки Путіна може вплинути на російсько-українську війну. Бо кадирівці виконують на фронті роль загороджувальних загонів для окупантів, і якщо їх забрати, то ЗСУ зможуть прорвати ворожу оборону й викликати ефект доміно.

Раніше політолог Володимир Фесенко припустив, що смерть Кадирова може дестабілізувати ситуацію в Чечні. А це з високою ймовірністю може зачепити Дагестан та Інгушетію, адже кадирівці мають там свій вплив.