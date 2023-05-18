Ховати його зарано, – BYPOL про хворобу Лукашенка та ймовірність отруєння Путіним
Останнім часом в інформаційному просторі активно обговорюється стан здоров'я білоруського диктатора Алєксандра Лукашенка. Проте білоруські пропагандистські ЗМІ цю тему не висвітлюють.
Про це пишуть лише демократичні медіа, які диктатор вигнав і вони перебувають за кордоном. Про це 24 Каналу сказав засновник ініціативи колишніх білоруських правоохоронців BYPOL Олександр Азаров.
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Хвороба не смертельна
Звісно ж, Лукашенко хворий, це видно. Він 4 дні не з'являвся перед камерами. "Була інформація, що серед силовиків ходять розмови, що Лукашенко помер. Я думаю, вони дійшли до Лукашенка. і його вирішили показати", – зазначив Азаров.
Хвороба самопроголошеного очільника Білорусі навряд чи смертельна. Тож не варто очікувати, що він невдовзі помре.
Я не бачу, щоб його стан здоров'я був настільки плачевний. Дійсно, у нього була перемотана рука. на параді у Москві права, а зараз – ліва. Найімовірніше, йому ставлять крапельниці. Він говорить хриплим голосом, тяжко говорить. І ходить важко,
– акцентував засновник BYPOL.
Вочевидь, це шось пов'язане з інфекціями дихальних шляхів, можливо, грип з ускладненнями чи щось подібне. Проте ховати його ще зарано.
Лукашенко вигідний Путіну
Припускають, що білоруського диктатора могли отруїти під час візиту до Москви 9 травня. Та слід розуміти, що Путіну невигідно прибирати Лукашенка. Він з ним працює вже понад 20 років, знає його особисто, знає усі його можливості, знає, як на нього впливати, передбачає його поведінку.
Путіну вигідно, щоб був передбачуваний Лукашенко, якого він знає у владі Білорусі. Якщо прийде інша людина, незрозуміло, як він поводитиметься,
– констатував Азаров.
Звісно, росіяни захочуть поставити свою людину, але навіть своя людина може виявитися непередбачуваною у різних ситуаціях. "Тому Лукашенко вигідний Путіну, і він його труїти не буде", – резюмував засновник BYPOL.
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Що відомо про стан здоров'я Лукашенка
- На параді до "дня пабєдабєсія" 9 травня Лукашенко мав нездоровий вигляд. Після цього він перестав з'являтися на публіці.
- Згодом чутки про хворобу диктатора активізувала інформація про те, що 13 травня його перевезли у президентську клініку в Дроздах. Про це повідомили одразу декілька білоруських телеграм-каналів.
- Ба більше, Лукашенко не з'явився на дні державного прапора Білорусі 14 травня. Замість нього промову зачитав прем'єр-міністр.
- У ГУР МО зауважили, що володіють інформацією про проблеми зі здоров'ям у Лукашенка. Однак, зауважив представник розвідки Андрій Юсов, значно цікавішим є самопочуття Владіміра Путіна.
- Лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська зауважила, що потрібно бути готовими до будь-якого розвитку подій. Зокрема, йдеться про смерть диктатора.