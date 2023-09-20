Кадиров – це система: що буде в Чечні, якщо він дійсно помре

Глава Чечні Рамзан Кадиров перебуває у важкому стані. За неофіційними даними, йому пересаджували нирки. А деякі джерела взагалі повідомляють, що смерть Кадирова вже настала.

Проте відомо одне, Кадиров – це система, яка продовжиться навіть після його смерті. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, додавши, що режими Владіміра Путіна та Рамзана Кадирова безумовно засновані на особистісній унії.

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Чечня не буде журитися через смерть Кадирова

Яковенко вважає, що для Путіна смерть Кадирова стане великою неприємністю, проте без великої катастрофи. Так, певне налагодження системи відбудеться, але в Чечні не буде журби.

По-перше, Чечню жорстко контролюють російські озброєні сили. По-друге, Чечня – це спільнота, яка ніколи не перебувала під одноосібним впливом, як-от Кадирова.

За його правління виріс прошарок людей, яких "годували" чималим фінансовим впливом. Фактично, даниною, яку Путін платив Кадирову. Тому немає жодних шансів, що відбуватимуться успішні протести або спроби скинути режим.

Хто може зайняти місце Кадирова

"Я думаю, Путін призначить наступника. Називають різні імена, зокрема Адам Деліхманов – найбільш очевидний можливий варіант. Можливо, призначать Магомеда Даудова, деякі вважають його більш вірогідним", – наголосив журналіст.

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Також у російську конструкцію спробують прилаштувати старшого сина Кадирова – 17 літнього Ахмата. Проте навряд чи на місце глави Чечні. Адже тоді буде суттєва різниця у віці між очільниками різних регіонів Росії.

Згадаймо історію Рамзана Кадирова. Він не став одразу главою Чечні, йому також не вистачало кількох років до відповідного посадового віку. При ньому був регент, який тимчасово правив за Кадирова, поки той не виріс.

За словами Яковенка, Путін самостійно призначить наступника та не дозволить цього зробити чеченському народу. Той, хто прийде до влади після Кадирова, насамперед присягне на Корані у вірності Путіну.

Для мене це очевидно. Ніякого шансу для самовизначення Чечні не буде зроблено,

– підсумував Ігор Яковенко.

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