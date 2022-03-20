Стане фатальною помилкою Лукашенка, – ЗСУ зафіксували ознаки підготовки Білорусі до вторгнення

Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив про ознаки підготовки військових Республіки Білорусь до прямого вторгнення в Україну.

Збройні Сили України готові дати відсіч у цьому напрямку. Відтак, участь білоруських військ у цій війні завершиться крахом для Лукашенка.

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Зафіксовано ознаки підготовки збройних сил Республіки Білорусь до прямого вторгнення на територію України. Сили оборони нашої держави готові до відсічі,

– наголосили у Генштабі.

Та пояснили, що безпосереднє залучення білоруських військ до збройної російської агресії проти України, всупереч волі рядових військових і переважної більшості білоруського народу, стане фатальною помилкою Олександра Лукашенка.

Що відомо про ймовірне вторгнення Білорусі

У Генштабі ЗСУ оцінили загрозу наступу з Білорусі на Волинському напрямку станом на 20 березня, як високу.

Водночас, за даними розвідки, самі білоруси не надто хочуть воювати з українцями. Один із високопосадовців сил спеціальних операцій навіть заявляв, що спецпризначенці збройних сил країни не братимуть участі у війні проти України.

Однак Білорусь фактично вже втягнута у війну

Білоруси залучені до бомбардувань України. Також із Білорусі в Україну летіли ворожі винищувачі. Окрім того, парламент країни дозволив розмістити на своїй території два нових російських військових об'єкти.

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