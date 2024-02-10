Starlink у росіян: як вони можуть вплинути на ситуацію на фронті

З'явилася інформація, що окупанти використовують Starlink на тимчасово окупованих територіях. Очевидно, що і Україна, і міжнародні партнери вже вирішують це питання.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, голова Українського центру безпеки Сергій Кузан, зауваживши, що наразі була інформація про невеликі партії Starlink, які окупанти нібито завозять з ОАЕ. Варто розуміти, що це поки що точкові речі. І вони не зможуть кардинально змінити ситуацію на фронті.

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Наскільки це загрозливо

Як наголосив Кузан, щоб ситуація хоча б якось змінилася, окупантам потрібно в сотні разів наростити постачання Starlink. Та й очевидно, що зараз вони використовують це в тестовому режимі.

Важливо, щоб ця система супутникового зв'язку не набула масовості серед росіян. А ті комплекси, які вже у них є, були відстежені та заблоковані. Впевнений, що над цим вже працює Україна. І західні партнери точно повідомлені про це. Є можливості відключити їх. Інша справа – як швидко це зроблять американці,

– сказав Кузан.

Сумнівно, що Захід спустить це питання. Адже це стане предметом міжнародних заяв та, можливо, позовів. Адже такі дії фактично спрямовані на те, щоб підтримати Росію у війні.

Це дії, які спрямовані на підтримку путінської агресії. Не можна сказати, що це деталь або окремий мікрочип, який завезли через треті країни. Ця супутникова система може діяти лише як цілісний комплекс,

– зауважив Кузан.

Starlink у Росії: коротко