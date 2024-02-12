Росіяни використовують Starlink на фронті: яка може бути користь для України

Стало відомо, що в окупантів на фронті з'явився Starlink. Однак загарбники використовують термінали уже не перший день. Є кілька варіантів, як їх може закуповувати ворог.

Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь, зауваживши, що їх росіяни можуть закуповувати індивідуально, через волонтерів. Або, можливо, навіть через спецслужби в третіх країнах та реєструвати на громадян цих країн. До слова, про використання ворогом терміналів повідомив, зокрема, волонтер Сергій Стерненко.

До теми Starlink у росіян: як вони можуть вплинути на ситуацію на фронті

"Потім вже використовувати насправді на території України. SpaceX – компанія, яка забезпечує цей зв'язок, – може не розділяти, де українці, а де поляки зареєстровані. Але то насправді росіяни використовують ці станції", – припустив Самусь.

Цікава інформація для України

Starlink є доступним, якісним та забезпечує інтернет. Загалом це американська супутникова система, яку контролює Пентагон, розвідка США та ЦРУ.

Росіяни це використовують. ЦРУ слухає і, я сподіваюся, буде ділитися з нами повною розшифровкою цих розмов. Можливо, інша цікава інформація в онлайн-режимі може поступати до нас,

– сказав заступник директора Центру дослідження армії.

Простежити, де використовують ці платформи супутникового інтернету, можливо. До країни-агресорки Starlink можна привозити або індивідуально, або це можна зробити завдяки фірмам, які доставлять їх через треті країни.

"Єдиний спосіб ефективний – це FPV-дрони або мінометний вогонь, артилерійський, який під час визначення устаткування, що використовує Starlink, може бути знищено українськими силами. Це працює безвідмовно", – наголосив Михайло Самусь.

Росія використовує Starlink на фронті