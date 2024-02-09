Росіяни масово використовують Starlink: як він міг до них потрапити

Російські окупанти, ймовірно, отримали можливість користуватися Starlink. Ворог масово використовує цю мережу супутникового зв'язку на фронті. Повідомляється, що Starlink Ілона Маска поставляються через посередника в Дубаї.

Голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко розповів 24 Каналу, що Ілон Маск справді міг вийти з-під контролю, тому окупанти отримали доступ до Starlink. Він вже не раз висловлював дивні та навіть абсурдні заяви про Україну та війну.

Дивіться також Ілона Маска визнали найнебезпечнішою людиною в Інтернеті

Як до окупантів міг потрапити Starlink

Також не варто відкидати, того, що до цього причетні російські спеціалісти, спецслужби. Також над супутниковою мережею могли працювати фахівці зі зв'язку. Крім цього, є випадки контрабанди, коли Starlink купують обманом.

Україні треба провести певну роботу, щоб наші державні органи, які працюють з темою кіберзахисту, подали до США відповідні документи та з'ясували, як це сталося. Треба попросити американських колег, можливо, заблокувати Starlink для окупантів, наскільки це дозволяють технічні можливості,

– зауважив Ярослав Божко

Що говорив Ілон Маск про війну в Україні