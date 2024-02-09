Росіяни масово використовують Starlink: як він міг до них потрапити
Російські окупанти, ймовірно, отримали можливість користуватися Starlink. Ворог масово використовує цю мережу супутникового зв'язку на фронті. Повідомляється, що Starlink Ілона Маска поставляються через посередника в Дубаї.
Голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко розповів 24 Каналу, що Ілон Маск справді міг вийти з-під контролю, тому окупанти отримали доступ до Starlink. Він вже не раз висловлював дивні та навіть абсурдні заяви про Україну та війну.
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Як до окупантів міг потрапити Starlink
Також не варто відкидати, того, що до цього причетні російські спеціалісти, спецслужби. Також над супутниковою мережею могли працювати фахівці зі зв'язку. Крім цього, є випадки контрабанди, коли Starlink купують обманом.
Україні треба провести певну роботу, щоб наші державні органи, які працюють з темою кіберзахисту, подали до США відповідні документи та з'ясували, як це сталося. Треба попросити американських колег, можливо, заблокувати Starlink для окупантів, наскільки це дозволяють технічні можливості,
– зауважив Ярослав Божко
Що говорив Ілон Маск про війну в Україні
- Мільярдер відомий своїми цинічними дописами у соціальних мережах. Якось він навіть приєднався до обговорень українського контрнаступу. Маск написав, що "так багато смертей за такий мізер", маючи на увазі території нашої держави, які захопив ворог.
- Винахідник спекулював і на темі допомоги України. Коли в США розглядали тимчасовий бюджет, він опублікував ганебний мем із Зеленським. На ньому президент України зображений поруч з підписом: "Коли минуло 5 хвилин, і ти ще не просив про мільярд доларів допомоги". У такий спосіб Ілон Маск висміяв потребу України у підтримці союзників.
- Восени 2023 року голова компанії SpaceX цинічно схиляв Україну до переговорів з Росією та нормалізації стосунків з агресором. Він казав, що "конфлікти в Україні та на Близькому Сході" можуть перерости у третю світову війну. Маск заявляв, що нібито "мир треба шукати в Україні", а США не мають допустити, щоб буцімто "регіональний конфлікт став глобальним".
- Маск, ніби за кремлівськими методичками, звинувачував Зеленського у тому, що він начебто не цінує життя військових. Ба більше, мільярдер назвав його м'ясником та казав, що президент України живе в реальності, яка не відповідає дійсності.
- Попри всі цинічні та абсурдні заяви, Starlink дуже допоміг ЗСУ, особливо на самому початку війни. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, коли було потрібно Маск зробив необхідні кроки. Внесок винахідника у майбутню перемогу він назвав найбільшим серед всіх власників приватних компаній.