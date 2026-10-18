"Обмеження не зникли": Зеленський зробив заяву про роботу Starlink в Україні

Starlink працює на території України. Однак його робота має певні обмеження.

Про це в інтерв'ю NBC News сказав президент Зеленський.

Чи працює Starlink в Україні?

Журналістка запитала в українського лідера, чи вже повністю відновлено роботу системи Starlink. Той відповів заперечно.

За словами глави держави, повноцінну роботу Starlink досі не відновили – певні обмеження залишаються.

Зеленський пояснив, що термінали втрачають зв'язок, коли швидкість дронів перевищує приблизно 161 кілометр на годину. До запровадження обмежень вони працювали на значно вищих швидкостях.

Ці обмеження ускладнюють використання українських дронів-перехоплювачів проти російських реактивних безпілотників. Вони також вплинули на інші військові операції з використанням дронів.

Президент стверджує, що саме уряд США дав сигнал SpaceX обмежити роботу Starlink і Starshield для України.

Раніше в адміністрації Трампа заперечили свою причетність. За словами держсекретаря Марка Рубіо, ніхто у США не віддавав розпорядження уповільнювати швидкість роботи Starlink, мовляв, "таке трапляється".

За даними Reuters, саме адміністрація Дональда Трампа ініціювала обмеження роботи супутникової системи Starshield для українських військових.

Тим часом генеральний директор SpaceX Ілон Маск заявив, що Starshield належить уряду США та контролюється ним. Тому рішення про обмеження швидкості або використання системи ухвалюють американські військові чи президент.

Довідка: Starshield – супутникова система SpaceX для державних замовників і структур національної безпеки, зокрема Міністерства оборони США. Вона використовує супутникову мережу Starlink.

Цього тижня термінали українських військових припинили працювати на швидкісних рухомих об'єктах.

15 жовтня в Міністерстві оборони України повідомили, що зв'язок у русі відновився, однак швидкість обмежили до 160 кілометрів на годину.