Чи важливий для Росії Старокримський полігон, де вибухає склад: показуємо на карті

В тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи на Старокримському полігоні. На місці зберігались боєприпаси, які довго та гучно детонували. Також окупанти використовували полігон, як військову базу.

За даними Центру журналістських розслідувань, цей полігон використовується для підготовки 56-го гвардійського десантно-штурмового полку, який дислокується в окупованій Феодосії з 1 грудня 2021 року.

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Як окупанти використовували Старокримський полігон

Цей полігон у своїй книзі "ZOV" описав ексдесантник, молодший сержант 56-го десантно-штурмового полку Павло Філатьєв, який став політичним біженцем з Росії. Він стверджує, що його полк відправляли для вторгнення в Херсонську область саме з цього полігону.

Ми знайшли цей полігон на картах Google. Він чітко проглядається на супутникових фото.

Старокримський полігон в Криму: дивіться на карті

Натомість призначення військової бази у Криничках неподалік, де весною також лунали вибухи, журналістам не вдалося встановити. Проте там було зафіксовано велику кількість військової техніки.

Що відомо про вибухи на Старокримському полігоні