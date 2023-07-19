Чи важливий для Росії Старокримський полігон, де вибухає склад: показуємо на карті
Джерело:"Радіо Свобода"
В тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи на Старокримському полігоні. На місці зберігались боєприпаси, які довго та гучно детонували. Також окупанти використовували полігон, як військову базу.
За даними Центру журналістських розслідувань, цей полігон використовується для підготовки 56-го гвардійського десантно-штурмового полку, який дислокується в окупованій Феодосії з 1 грудня 2021 року.
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Як окупанти використовували Старокримський полігон
Цей полігон у своїй книзі "ZOV" описав ексдесантник, молодший сержант 56-го десантно-штурмового полку Павло Філатьєв, який став політичним біженцем з Росії. Він стверджує, що його полк відправляли для вторгнення в Херсонську область саме з цього полігону.
Ми знайшли цей полігон на картах Google. Він чітко проглядається на супутникових фото.
Старокримський полігон в Криму: дивіться на карті
Натомість призначення військової бази у Криничках неподалік, де весною також лунали вибухи, журналістам не вдалося встановити. Проте там було зафіксовано велику кількість військової техніки.
Що відомо про вибухи на Старокримському полігоні
- Вранці 19 липня мережею почали ширитись кадри палаючого складу на Старокримському полігоні на окупованому півострові. Там пролунали потужні вибухи з детонацією.
- Через детонацію складів окупанти розпочали евакуацію жителів чотирьох населених пунктів у Кіровському районі, що розташовані поблизу цього полігону.
- Окрім того, зупинився рух на трасі "Таврида" зі 118 по 130 кілометр внаслідок цієї пожежі та детонації боєприпасів. Людям запропонували маршрут об'їзду через Старий Крим і Первомайське.
- Наразі Україна не підтвердила причетність до цієї "вибухової" події. Водночас речник Повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що у нашої держави є засоби, які можуть діставати на таку відстань. Проте, за його словами, головне не якість зброї, а уміння її правильно використовувати.