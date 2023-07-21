До 2014 року були інструктори НАТО: що відомо про полігон у Криму, на якому детонували снаряди

У ніч на 19 липня на Старокримському полігоні у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Раніше це був полігон для виконання різних завдань.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, до 2014 року на Старокримському полігоні були навіть інструктори НАТО.

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"Свого часу ми користувались цим полігоном. Там у нас були навіть деякі інструктори НАТО до 2014 року. Це хороший полігон для виконання різних видів завдань. Зокрема, для збереження боєприпасів", – сказав військовий експерт.

Окупанти перекинуть військову частину

Роман Світан вважає, що росіяни не виконали умови з кількості боєприпасів. Найімовірніше, вони завезли на полігон багато боєприпасів, які не можна зберігати разом. У такий спосіб ворог перебільшив ліміти снарядів у кожній комірці.

Очевидно, зараз вони прибиратимуть наслідки ударів, працюватимуть сапери дуже довго. Все вийшло з ладу. Жоден снаряд, який був на полігоні, не буде використовуватись. Він переходить в іншу категорію. Потім будуть збирати все в одне місце та підривати,

– пояснив він.

Полковник ЗСУ у запасі підкреслив, що військову частину або загони, які були на Старокримському полігоні кудись перекинуть. Бо ще довго доведеться працювати над зачисткою території від снарядів, які не розірвались.

Світан про вибухи на Старокримському полігоні: дивіться відео

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