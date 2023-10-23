Кинув велосипед – і в річку: на Хмельниччині чоловік намагався вплав втекти від ТЦК

У мережі опублікували відео, на якому чоловік намагається втекти від представників військомату "водним шляхом". У цей час працівники ТЦК на березі жартували з військовозобов'язаного та дивувалися своїй роботу.

Зокрема, військові говорили тому, що в нього все вийде і вони вірять у спробу чоловіка. Інцидент стався в одному з сіл на Хмельниччині.

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Незвичний спосіб втечі від ТЦК

На Хмельниччині, в селі Старий Остропіль, чоловік намагався вплав втекти від представників Старокостянтинівського РТЦК. Ті хотіли вручити йому повістку, однак чоловік кинув свій велосипед і стрибнув у річку Случ.

Працівників військкомату такі дії неабияк здивували і вони з берега почали сміятися над ситуацією. Вони говорили втікачу, що у нього "все вийде", а вони "в нього вірять". Також військові питали, чи не жарко чоловіку і роздумували, де ж чоловік випливе.

Так ще ніхто не зй***вався. Кожного дня ця робота дивує,

– підсумував працівник військкомату.

Варто зазначити, що чоловік почав плисти біля мосту через Случ – саме тому вирішив, що рухатися до іншого берегу буде невдалою ідеєю. Він вирішив прокласти маршрут вздовж річища.

Як чоловік плив від вручення повістки: дивіться відео

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