Стати гравцем, – Клімкін сказав, як Україні перемогти у війні з Росією
Джерело:24 канал
Для того, щоб Україна у 2022 році вийшла переможницею у війні з Росією країні потрібно стати гравцем. Мовиться про спільну "гру" з іншими державами.
Про це в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, Україна має залучити партнерів.
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Кілька помилок – підвищення ставок, – Клімкін
Клімкін відзначив, що Україна має разом із друзями-партнерами грати у свою гру. Виконувати те, що обіцяли. "Те, що ми не хочемо і не можемо виконати. Питання поваги й довіри зараз нам дуже шкодить", – додав він.
Якщо ми (Україна – 24 канал) тут зробимо кілька помилок, підвищення ставок майже не уникнути,
– наголосив ексміністр.
На його думку, Україна насамперед не має давати слабинку, яку Володимир Путін може використовувати. Якщо так буде, то 2022 рік мине відносно спокійно.Зауважте! Володимир Зеленський заявив, що у разі повномасштабної війни кількість жертв може досягти мільйонів. Президент нагадав, що чисельність українського війська в рази менша за російську армію.
Підтримка світу у разі ескалації: коротко
- Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Росія створила найбільшу загрозу в Східній Європі за останні 30 років. Він упевнений, що міжнародна спільнота має достатньо інструментів, щоб завадити агресії з боку Росії.
- США та ЄС висловили занепокоєння на тлі ймовірних загроз. Вони пригрозили Кремлю жорсткими санкціями. Зокрема, мовиться і відключення від SWIFT.
- Щоправда, за інформацією ЗМІ, Євросоюз затягує із запровадженням жорстких санкцій, сподіваючись на дипломатію.
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