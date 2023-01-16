Медведчук написав статтю про Україну та інтереси Росії: який меседж просуває

Кум Путіна Медведчук написав статтю про України. У ній усі російські наративи, й вона розрахована для проросійських українців, яких, на жаль, ще вдосталь у нашій державі.

Таку думку 24 Каналу озвучив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Голова РНБО України Олексій Данілов сказав, що у Медведчука, ОПЗЖ "руки по лікоть у крові".

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Російський наратив про 2 сорти українців

Денисенко розповів, що Медведчук у своїй статті повторив російські наративи, які відомі з 2004 року. Ніби-то існує 2 сорти українців. Є миролюбний південний схід і є захід і центр України, які хочуть війни. Медведчук робить ставку саме на цей миролюбний південний схід.

Зараз він буде просувати "партію миру". Довкола цього будуть будувати інформаційну кампанію найближчий тиждень. Та їм нічого не вдасться, бо як завжди вони все вкрадуть,

– зазначив радник міністра внутрішніх справ.

Він додав, що, як приклад, хотіли оживити мертві телеграм канали Шарія й ніби там купа підписників, але потім виявилось, що там крадуть гроші власника.

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Стаття Медведчука не для Заходу, а для України

За словами радника міністра внутрішніх справ, стаття Медведчука розрахована не на західну аудиторію, а саме на українську. На жаль, серед українців ще залишається 7% – 8% проросійських. Це сигнал для них. Росіяни вважають, що є також і ті, хто ніби зараз боїться висловити свою проросійську позицію, а вона в них залишилась.

"Я не здивуюсь, така інформація проходила, що вони найближчим часом створять ПВК Медведчука й будуть намагатись створювати власівську армію, коли "праведні миролюбні українці" будуть зі зброєю у руках захищати право на мир від "жахливого заходу, який нав'язує нам війну", – наголосив Денисенко.

Як він зазначив, стаття Медведчук – це частина інформаційної війни виключно для українців. Там немає нічого для Заходу взагалі. Це виключно для української аудиторії.

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