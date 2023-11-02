Україна очима американців: політтехнолог проаналізував статтю Times
Днями у журналі Time вийшла стаття про президента Володимира Зеленського. В Україні матеріал журналіста Саймон Шустер викликав хвилю обговорень. Однак ця стаття допоможе українцям подивитися на ситуацію очима американців й американських політиків.
Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що Саймон Шустер писав комплементарні статті про Президента України.
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Колосальна кількість інсайтів
На думку політтехнолога, у статті Time багато важливої інформації. До того ж вона має характерний заголовок. Автор написав, що нібито "ніхто так не вірить у нашу перемогу", окрім Зеленського.
Ця стаття допомагає подивитися на Україну очима американців,
– зауважив Тизенгаузен.
Мова йде про важкі виклики, які зараз стоять перед Україною, та про втому. Рік тому українцям навіть не довелося б турбуватися про те, чи нададуть Україні допомогу в повному розмірі чи ні.Зверніть увагу! Саймон Шустер не вперше знімав матеріал про Україну та Володимира Зеленського. У серпні 2022 року журналіст отримав орден “За заслуги” ІІІ ступеня.
Насамперед це відбувається через інформаційну втому, коли карта звільнених територій не збільшується й немає глобальних успіхів, а також через те, що відбувається нова війна на Ближньому Сході, то, звісно, всі дивляться на картинки з Сектору Гази.
Американці вже починають думати як закінчити війну. Перший варіант, який Зеленський пропонує, а є варіант – розморожувати з Росією переговорний формат,
– мовив політтехнолог.
У своїй статті Шустер показує, як змінилося ставлення до України. Однак, попри це, ніхто нашій державі програти не дасть й про це вже неодноразово заявляли. Адже питання лежить не в площині "Україна програє Росії", а в площині демократичний світ і лідер демократичного світу США програють авторитарним режимам.
"Стаття дуже цікава. Там є колосальна кількість інсайтів", – додав Тизенгаузен.
Яку важливу інформації містить стаття Саймона Шустера: дивіться відео
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- В американському виданні Time 30 жовтня з'явилася стаття про Володимира Зеленського. На думку журналіста Саймона Шустера, український президент нібито почувається зрадженим західними союзниками та розлюченим, але продовжує боротися.
- На думку радника голови ОПУ Михайла Подоляка, матеріал американського видання – це суб'єктивна думка. Він зауважив, що Зеленський добре комунікує і пояснює свої рішення. Президент не ізольований від світу, зокрема від ЗМІ.
- Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що влада повинна зайнятися питанням щодо цитат скандальної статті. На його думку, “анонімні випуски” інформації шкодять Україні.