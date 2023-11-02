Україна очима американців: політтехнолог проаналізував статтю Times

Днями у журналі Time вийшла стаття про президента Володимира Зеленського. В Україні матеріал журналіста Саймон Шустер викликав хвилю обговорень. Однак ця стаття допоможе українцям подивитися на ситуацію очима американців й американських політиків.

Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що Саймон Шустер писав комплементарні статті про Президента України.

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Колосальна кількість інсайтів

На думку політтехнолога, у статті Time багато важливої інформації. До того ж вона має характерний заголовок. Автор написав, що нібито "ніхто так не вірить у нашу перемогу", окрім Зеленського.

Ця стаття допомагає подивитися на Україну очима американців,

– зауважив Тизенгаузен.

Мова йде про важкі виклики, які зараз стоять перед Україною, та про втому. Рік тому українцям навіть не довелося б турбуватися про те, чи нададуть Україні допомогу в повному розмірі чи ні.

Саймон Шустер не вперше знімав матеріал про Україну та Володимира Зеленського. У серпні 2022 року журналіст отримав орден “За заслуги” ІІІ ступеня.

Насамперед це відбувається через інформаційну втому, коли карта звільнених територій не збільшується й немає глобальних успіхів, а також через те, що відбувається нова війна на Ближньому Сході, то, звісно, всі дивляться на картинки з Сектору Гази.

Американці вже починають думати як закінчити війну. Перший варіант, який Зеленський пропонує, а є варіант – розморожувати з Росією переговорний формат,

– мовив політтехнолог.

У своїй статті Шустер показує, як змінилося ставлення до України. Однак, попри це, ніхто нашій державі програти не дасть й про це вже неодноразово заявляли. Адже питання лежить не в площині "Україна програє Росії", а в площині демократичний світ і лідер демократичного світу США програють авторитарним режимам.

"Стаття дуже цікава. Там є колосальна кількість інсайтів", – додав Тизенгаузен.

Яку важливу інформації містить стаття Саймона Шустера: дивіться відео

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