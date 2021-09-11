Стаття Путіна про Україну – це риторика Гітлера 1938 року, – американський історик

Американський історик Тімоті Снайдер порівняв опус Володимира Путіна про Україну з риторикою Адольфа Гітлера. За словами вченого, матеріал російського президента нагадав йому події 1938 року.

Професор Єльського університету, фахівець із історії Східної Європи Снайдер під час форуму Ялтинська європейська стратегія зауважив, що стаття Путіна – це сценарій аншлюсу. Свій опус російський президент представив влітку 2021 року.

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Його аргументація: "Ви (Україна – 24 канал) думаєте, що ви держава? Ви насправді не держава. Давайте я вам розповім, які в нас є історичні зв'язки". Це насправді риторика 1938 року, це риторика Гітлера,

– наголосив Снайдер.

За словами історика, саме з цією риторикою Гітлер анексував Австрію.

Опус Путіна – антиєвропейський

Снайдер наголосив, що у своїй статті Путін перекрутив історію Другої світової війни. Цим російський президент намагається виправдати свою агресію у бік України.

Історик повідомив, що є "великий рівень напруження" у словах Путіна про Другу світову війну. Він говорить про СРСР як про жертву трагедії. Водночас згодом Путін поступово стає на бік агресора – захищає пакт Молотова – Ріббентропа як раціональну дію в тих умовах.

За словами Снайдера, історичний опус Путіна – вкрай антиєвропейський.

Одіозна стаття Путіна: головне

У своєму опусі Путін перекрутив історію України та цинічно заявив, що "Росія зробила все, щоб зупинити братовбивство".

Російський президент наголосив: незалежність України – начебто неможлива без зв'язків із Росією.

За словами президента країни-агресора, "сучасна Україна – цілком і повністю дітище радянської епохи".

Також Путін спробував ще раз обіграти фейкову тезу, що росіяни та українці – начебто один народ.