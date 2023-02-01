В Естонії створили гігантську скульптуру Зеленського у стилі Статуї Свободи

В Естонії створили свою версію Статуї Свободи у вигляді Президента України Володимира Зеленського. Очевидно, що скульптура уособлює боротьбу української нації проти російських окупантів.

Естонія від початку повномасштабного вторгнення солідарна з України, та її високопосадовці неодноразово засуджували російську агресію. Водночас прем'єрка країни Кая Каллас показала скульптуру Зеленського у стилі Статуї Свободи, яку ще влітку минулого року створили митці на знак підтримки з нашою державою.

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Постамент має гігантські розміри

Зауважмо, що про це стало відомо після візиту глави правління Естонії до тематичного парку в місті Тирва. Власне, Кая Каллас опублікувала у своєму інстаграмі світлину, на якій вона розглядає піщану скульптуру Володимира Зеленського.

Ознаки підтримки України з боку естонського народу є по всій країні – люди плетуть захисні сітки, роблять окопні свічки, допомагають в інший спосіб. Громада міста Тирва створила Парк Свободи, в якому розташована гігантська піщана скульптура президента України Зеленського,

– зазначила вона у підписі до фото.

Окрім того, Каллас констатувала, що жителі міста відкрили статую ще у червні 2022 року. Вони пообіцяли, що вона стоятиме до перемоги України.

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