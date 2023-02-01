В Естонії створили гігантську скульптуру Зеленського у стилі Статуї Свободи

1 лютого 2023, 22:00
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Кая Каллас

В Естонії створили свою версію Статуї Свободи у вигляді Президента України Володимира Зеленського. Очевидно, що скульптура уособлює боротьбу української нації проти російських окупантів.

Естонія від початку повномасштабного вторгнення солідарна з України, та її високопосадовці неодноразово засуджували російську агресію. Водночас прем'єрка країни Кая Каллас показала скульптуру Зеленського у стилі Статуї Свободи, яку ще влітку минулого року створили митці на знак підтримки з нашою державою.

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Постамент має гігантські розміри

Зауважмо, що про це стало відомо після візиту глави правління Естонії до тематичного парку в місті Тирва. Власне, Кая Каллас опублікувала у своєму інстаграмі світлину, на якій вона розглядає піщану скульптуру Володимира Зеленського.

Ознаки підтримки України з боку естонського народу є по всій країні – люди плетуть захисні сітки, роблять окопні свічки, допомагають в інший спосіб. Громада міста Тирва створила Парк Свободи, в якому розташована гігантська піщана скульптура президента України Зеленського,
– зазначила вона у підписі до фото.

Окрім того, Каллас констатувала, що жителі міста відкрили статую ще у червні 2022 року. Вони пообіцяли, що вона стоятиме до перемоги України.

Як Естонія та світ допомагають Україні: останні новини

  • Не так давно Естонія заявила про готовність передати Україні касетні боєприпаси. Зауважмо, що країна надіслала запит Німеччині на схвалення цієї ініціативи.
  • Як відомо, ФРН – є країною-виробником цих боєприпасів та розповсюджувати їх без дозволу Берліну не можна у жодному разі.
  • Також до цієї теми додамо, що відносини між Естонією та Росією стають дедалі напруженішими. У цьому переконаний військовий експерт Олег Жданов. За його словами, між Естонією та Росією розгортається така собі "холодна війна" – поки держави воюють на рівні дипломатів.
  • Окрім того, згадаємо про інші країни, які солідарні з українцями в боротьбі проти Росії. Скажімо, міністр оборони Олексій Резніков констатував, що Франція надасть ще 12 додаткових установок САУ Caesar Збройним Силам. Водночас Париж відправить 150 своїх військових у Польщу, де ті навчатимуть українських захисників.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак