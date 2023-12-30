Зеленський провів підсумкову Ставку: визначили стратегію ЗСУ на 2024 рік

Володимир Зеленський 30 грудня провів останню у 2023 році Ставку. На ній він разом з військовим командуванням проаналізував бойові дії у році, що відходить.

Він зазначив, що були як перемоги, так і речі, які потребували вдосконалення. Україні вдалося досягти зрушень у питаннях забезпечення безпеки.

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Деталі про Ставку

Володимир Зеленський 30 грудня провів підсумкову та останню у 2023 році Ставку головнокомандувача. На ній підбили воєнні підсумки року, а також проаналізували результати ведення бойових дій та прийняті рішення. Тобто що було зроблено правильно, а що потребувало вдосконалення.

З урахуванням цих висновків, прогнозів і наших можливостей визначили стратегію застосування Сил оборони на прийдешній рік,

– повідомив президент.

Український лідер зазначив, що цьогоріч Україна не відступила на жодному напрямку на землі. Також ЗСУ вдалося повернути собі море та зробити небо більш безпечним. Зеленський наголосив, що вони продовжують працювати як одна команда. Наприкінці він подякував кожному й кожній, хто віддає всі сили заради перемоги України.

Боротьба триває