Кількох нардепів позбавили зарплати: Стефанчук назвав причини

Деякі депутати Верховної Ради не отримують зарплатню. Спікер парламенту назвав їхні прізвища.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що деякі нардепи не отримують заробітну плату. Він назвав 5 прізвищ та пояснив, чому в них забрали депутатську зарплату.

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Чому в нардепів забрали зарплату

Як пояснив Стефанчук, деякі народні депутати не з'являються на засіданнях Верховної ради. Тому через "прогули" їх позбавили зарплати.

Мовиться про Анжеліку Лабунську з "Батьківщини", Сергія Шахова (депутатська група "Довіра"), Ігоря Палицю та Степана Івахіва (обидва з депутатської групи "За Майбутнє"). Також до списку "прогульників" потрапив Федір Христенко із забороненої "ОПЗЖ".

Спікер Верховної Ради заявив, що надсилає за регламентом цим нардепам листи з вимогою з'являтися на засідання. Водночас він не уточнив, хто з цих народних обранців перебуває за кордоном.

Стефанчук заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 10 нардепів перебувають за межами нашої країни. За його словами, Рада зробила все для того, щоб ці люди склали свої повноваження у передбачений Конституцією спосіб.

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