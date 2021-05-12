Віцепрем'єрка з реінтеграції Стефанішина відповіла, коли Україна може вступити в НАТО

Україна активно вступила в процес євроатлантичної інтеграції. Він вже відбувається і "його не зупинити".

Так, наша держава може вступити до НАТО вже найближчими роками. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі одного з телеканалів.

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Однак, як додала вона, цей процес досить тривалий. Втім, це вже підтвердили і генсекретар НАТО, і міжнародні колеги. Як наголосила віцепрем'єр-міністерка, тільки зараз Україна починає дискурс щодо отримання Плану дій щодо членства в Альянсі.

Політичне рішення буде ухвалено. Я впевнена, що найближчими роками, хоча не все залежить від України, але підтвердження, що ми будемо членами НАТО, вже є,

– наголосила вона.

І додала, що саме тому важливо, що ми зараз починаються політичні переговори й Україна почала цю дискусію.

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