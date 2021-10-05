Стежимо за ситуацією, – США закликали Грузію справедливо поводитись з Саакашвілі
Джерело:Держдеп США
У Держдепі США заявили, що уважно стежать за ситуацією щодо затримання Міхеіла Саакашвілі. Там закликали грузинську владу забезпечити справедливе ставлення до політика.
Ситуацію зі затриманням Саакашвілі у Грузії під час брифінгу прокоментував речник Держдепу Сполучених Штатів Нед Прайс.
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США про ситуацію зі Саакашвілі
Ми знаємо про затримання Саакашвілі й дуже уважно стежимо за розвитком подій,
– зазначив Прайс.
Він звернувся із закликом до грузинської влади забезпечити справедливе поводження з Саакашвілі відповідно до законодавства Грузії та міжнародних зобов'язань країни, а також пам'ятати про права людини.
Нагадаємо, наразі політик перебуває в пенітенціарній установі №12 у Руставі, куди його помстили після затримання 1 жовтня.
Затримання Саакашвілі у Грузії: коротко
- Міхеіла Саакашвілі затримали через справи, які заочно відкрили проти нього в країні.
- Після цього він оголосив себе політв'язнем та почав голодування.
- Захист політика сподівається на помилування президентки. Та вона налаштована рішуче й категорично проти помилування.
- Разом зі Саакашвілі арештували й власника квартири, де той переховувався.
- На тлі затримання політика у країні почались масові протести.