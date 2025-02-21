Спецпосланець Трампа заявив, що "подружився" із Путіним під час візиту до Москви, – Sky News

Представники адміністрації Трампа продовжують шокувати заявами про прихильність до Росії та її очільника. Так, Стів Віткофф поділився "приємними" враженнями від зустрічі з Путіним у Москві.

Стів Віткофф – представник Трампа на Близькому Сході – 11 лютого літав до російської столиці, аби забрати звідти викладача Марка Фогеля, якого Кремль обміняв на хакера Олександра Винника. Тоді стало відомо, що спецпосланець американського президента провів із Путіним трьохгодинну зустріч, передає 24 Канал із посиланням на Sky News.

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"Дружба" з воєнним злочинцем

На інвестиційному форумі, організованому Саудівською Аравією в Майамі, Віткофф розповів про свою чудову нічну поїздку до Москви минулого тижня.

Так, спецпредставник назвав причини успіху зі звільнення Фогеля. Він зазначив, що мав підтримку президента Трампа та дуже хороші відносини з саудитами.

Вони (саудити – 24 Канал) запевнили нас, що це реальна можливість… і я наважився на поїздку. І ми поїхали. І це була чудова поїздка. Я провів багато часу з президентом Путіним, спілкувався, розвивав дружбу, відносини з ним,

– поділився посланець.

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Після поїздки Віткоффа до Москви були забезпечені переговори між США та Росією в Ер-Ріяді, у яких він теж брав участь.