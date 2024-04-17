Столтенберг відреагував на прохання Зеленського і проведе Раду НАТО – Україна

Раніше Володимир Зеленський анонсував запит на скликання Ради Україна – НАТО щодо захисту неба. Генсек Північноатлантичного альянсу відреагував на таке прохання українського лідера.

У своєму вечірньому зверненні 16 квітня Володимир Зеленський повідомив, що Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна – НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет. Метою України є досягнення справжньої рівності в захисті з боку партнерів від терору.

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Очікує обговорення щодо ППО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі 17 квітня заявив, що засідання Ради Україна – НАТО за запитом президента Володимира Зеленського відбудеться у п’ятницю, 19 квітня, й буде присвячене нагальним потребам Києва в озброєнні. Відповідне рішення він оголосив після зустрічі з прем’єр-міністрами Нідерландів, Данії та Чехії.

Президент Зеленський звернувся з проханням про скликання засідання Ради Україна – НАТО. Ми проведемо засідання у п’ятницю,

– сказав генсек Альянсу.

Столтенберг також уточнив, що Рада Україна – НАТО відбудеться на рівні міністрів оборони "для обговорення нагальних потреб у більшій підтримці України", в ній також візьме участь український президент Володимир Зеленський.

"Зокрема, очікую обговорення щодо протиповітряної оборони, а також артилерійських снарядів у продовження чеської ініціативи, яку підтримали Нідерланди й Данія", – додав він.

Ба більше, за його словами, обираючи між допомогою нашій державі та власним озброєнням, членам Альянсу "треба обирати Україну".

В ISW назвали проблеми через нестачу ППО в Україні

Згідно з оприлюдненою інформацією ISW, російські сухопутні війська користуються своєю здатністю завдавати повітряних ударів по українських передових позиціях для повільного, але впевненого здобуття перемог.

Зазначається, що російські удари змусили Україну приймати складні рішення між забезпеченням протиповітряної оборони великих населених пунктів в тилу й активних районів на передовій.

Фахівці вважають, що, ймовірно, Росія таким чином "використовує деградовану парасольку" української протиповітряної оборони, намагаючись зруйнувати українську енергетичну мережу й обмежити оборонно-промисловий потенціал України.

За даними Інституту вивчення війни, російські війська активно використовувати авіабомби для тактичного ефекту під час наступальних операцій під Часовим Яром. Зауважимо, що там вони б'ють артилерійським вогнем, ракетними ударами й бомбами.