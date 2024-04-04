"Не є стороною конфлікту": НАТО не посилатиме свою армію в Україну, – Столтенберг
Протягом тривалого часу світові лідери та представники сперечаються стосовно потреби введення бойових підрозділів Північноатлантичного альянсу на територію нашої держави. В НАТО прокоментували можливість відправки західних військових до України.
Окрему заяву щодо цього зробив генсек НАТО Єнс Столтенберг за результатами засідання міністрів закордонних справ. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу зі штаб-квартири НАТО в Брюсселі.
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"Немає жодних перспектив для Альянсу"
Очільник Альянсу нагадав, що це Росія розпочала війну в Україні, аби взяти її під контроль. Київ має право на захист своєї території, оскільки це прописано в міжнародному праві. Союзники по НАТО вирішили допомогти Україні захиститися, однак посилати свою армію не планують.
У нас немає жодних перспектив мати бойові підрозділи НАТО на території України. Про це не надходило жодних запитів (з українського боку – 24 канал). Але українці просять про обладнання, боєприпаси, зброю, і ми надаємо їх Україні. Це не робить НАТО частиною конфлікту,
– сказав Столтенберг.
Раніше Столтенберг сказав, що навіть якщо країни НАТО вирішать окремо відправити війська в Україну, це вплине на Альянс в цілому, оскільки його члени пов’язані договором про колективну оборону.
Що відомо про резонансну заяву Еммануеля Макрона: головне
- Раніше президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може ввести війська для допомоги Україні. Це викликало неабиякі дискусії серед союзників України.
- Позицію самого НАТО озвучив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Він розповів, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".
- Нещодавно очільник МЗС України Дмитро Кулеба пояснив заяву президента франції про відправку до нашої держави західних військових. За його словами, Україна ніколи не просила про це, а Макрон мав на увазі можливість навчань.
- Однак посол Франції повідомив, що деякі країни підтримали ідею Макрона щодо відправки військ до України. Обговорення цього питання є – на думку дипломата, зараз вже нема "червоних ліній".
- У Білому домі наголосили, що французький лідер має повне право говорити про можливість відправки військ в Україну. Водночас США не планують направляти свій контингент. Це підтвердив і Джо Байден, і він, за словами Джейка Саллівана, не відступить від цієї позиції.
- Журналісти французького видання Le Monde заявили, що президент Еммануель Макрон замислюється над тим, щоб відправити війська в Одесу. Це може статися вже з літа 2024 року. Макрон переконаний, що "ситуація в Україні, окупованій російськими військами ось уже 2 роки, погіршується і війна затягується".