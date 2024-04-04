"Не є стороною конфлікту": НАТО не посилатиме свою армію в Україну, – Столтенберг

Протягом тривалого часу світові лідери та представники сперечаються стосовно потреби введення бойових підрозділів Північноатлантичного альянсу на територію нашої держави. В НАТО прокоментували можливість відправки західних військових до України.

Окрему заяву щодо цього зробив генсек НАТО Єнс Столтенберг за результатами засідання міністрів закордонних справ. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу зі штаб-квартири НАТО в Брюсселі.

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"Немає жодних перспектив для Альянсу"

Очільник Альянсу нагадав, що це Росія розпочала війну в Україні, аби взяти її під контроль. Київ має право на захист своєї території, оскільки це прописано в міжнародному праві. Союзники по НАТО вирішили допомогти Україні захиститися, однак посилати свою армію не планують.

У нас немає жодних перспектив мати бойові підрозділи НАТО на території України. Про це не надходило жодних запитів (з українського боку – 24 канал). Але українці просять про обладнання, боєприпаси, зброю, і ми надаємо їх Україні. Це не робить НАТО частиною конфлікту,

– сказав Столтенберг.

Раніше Столтенберг сказав, що навіть якщо країни НАТО вирішать окремо відправити війська в Україну, це вплине на Альянс в цілому, оскільки його члени пов’язані договором про колективну оборону.

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