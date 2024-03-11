Не є стороною конфлікту: Столтенберг заявив, що НАТО не планує відправляти війська в Україну

Наразі НАТО не планує відправляти війська в Україну і не стає стороною російсько-українського "конфлікту". Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Столтенберг сказав, що навіть якщо країни НАТО вирішать окремо відправити війська в Україну, це вплине на Альянс в цілому, оскільки його члени пов’язані договором про колективну оборону.

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НАТО не планує відправляти війська в Україну, і НАТО не є стороною конфлікту, як і союзники по НАТО,

– заявив генеральний секретар.

Журналісти також запитали у Столтенберга, чи президент Франції Еммануель Макрон зробив помилку, кажучи про "стратегічну неоднозначність" щодо можливого розгортання західних військ. Генеральний секретар НАТО відповів, що "важливо, щоб ми консультувалися та мали спільний підхід до цих важливих тем, оскільки вони мають значення для всіх нас".

Відправлення військ НАТО в Україну: що відомо