Вирішувати Україні: Столтенберг відреагував на скандальну заяву про "територіальні поступки"

Україна сама має вирішити, коли буде створено умови для участі в переговорах після російського вторгнення. У НАТО запевняють у підтримці України.

Відповідну заяву зробив генсек НАТО Єнс Столтенберг після коментарів керівника апарату генерального секретаря Альянсу щодо територіальних поступок з боку України.

Дивіться також "Генеральне прибирання" в НАТО після скандальних заяв: Politico розповіли про настрої в Альянсі

Столтенберг запевнив Україну в підтримці з боку НАТО

Столтенберг наголосив, що саме Україна вирішує, коли настане час для мирних переговорів. За його словами, позиція України має ключове значення щодо ухвалення тих чи інших рішень.

Саме українці, і тільки українці, можуть вирішити, коли виникнуть умови для переговорів, і хто може вирішити за столом переговорів, що є прийнятним рішенням,

– сказав Столтенберг.

Генсек НАТО вкотре нагадав, що роль Альянсу полягає в підтримці України. Йому довелося виправдовуватися за слова керівника апарату генсека НАТО Стіана Єнссена, який сказав, що Україна може врешті-решт віддати територію Росії в рамках угоди з припинення війни.

Згодом Єнссен заявив, що шкодує про свої висловлювання і сказав, що не мав так говорити.

Столтенберг запевнив, що НАТО буде підтримувати України, доки вона не переможе у війні.

"Його (Єнссена – 24 Канал) послання, і це моє головне повідомлення, яке є головним посланням НАТО, полягає в тому, що політика НАТО незмінна – ми підтримуватимемо Україну, доки вона не переможе у війні", – резюмував він.

Що відомо про заяву представника НАТО