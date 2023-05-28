100% влучання, – Резніков про те, як зарекомендували себе британські Storm Shadow
Україна отримала на озброєння від Заходу перші далекобійні ракети. Власне, йдеться про Storm Shadow. Водночас в Міноборони розповіли, наскільки вони є ефективними.
Декілька тижнів тому у Британії офіційно підтвердили, що передали Збройним Силам Storm Shadow. Також у неділю, 28 травня, глава МО Олексій Резніков в ефірі національного телемарафону констатував, що це озброєння блискуче виконує абсолютно усі завдання, що ставить перед собою Генштаб, – інформує 24 Канал.
До теми Такої зброї в ЗСУ ще не було: які завдання можуть виконувати ракети Storm Shadow
Ефективність Storm Shadow
Як зазначив посадовець, застосування українськими військовими далекобійних ракет Storm Shadow упродовж цих тижнів було на 100% ефективним – себто за допомогою цих крилатих ракет вдалось уразити усі заплановані ворожі цілі.
Зі всієї кількості пусків Storm Shadow, які відбулися, всі 100% влучні ураження по цілях, визначених Генеральним штабом. 100 на 100, абсолютно результативно,
– заявив він.
Окрім того, Резніков згадав про візит міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса до Києва минулого тижня. Відомо, що приїжджав високопоставлений чиновник саме перед "Рамштайном".
Військова допомога: останнє
- Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк вкотре констатував, що лише зброя від партнерів може допомогти закінчити Україні війну. З його слів зрозуміло й те, якщо Захід інтенсифікує постачання, то уже до кінця 2023 року на теренах нашої держави може запанувати мир.
- Також зазначимо, що чергове засідання у форматі "Рамштайн" відбулось 25 травня. За його підсумками, скажімо, Литва пообіцяла нам передати чимало потужної військової допомоги. Зокрема, антидронові системи та снаряди.
- Водночас особливо гостро останніми місяцями стоїть питання щодо надання ЗСУ винищувачів F-16. Почала утворюватись коаліція з партнерів, що готові навчати наших пілотів на цих літаках, однак немає достеменної інформації стосовно того, яка країна передасть нам першою апарати.