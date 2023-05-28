100% влучання, – Резніков про те, як зарекомендували себе британські Storm Shadow

Україна отримала на озброєння від Заходу перші далекобійні ракети. Власне, йдеться про Storm Shadow. Водночас в Міноборони розповіли, наскільки вони є ефективними.

Декілька тижнів тому у Британії офіційно підтвердили, що передали Збройним Силам Storm Shadow. Також у неділю, 28 травня, глава МО Олексій Резніков в ефірі національного телемарафону констатував, що це озброєння блискуче виконує абсолютно усі завдання, що ставить перед собою Генштаб, – інформує 24 Канал.

До теми Такої зброї в ЗСУ ще не було: які завдання можуть виконувати ракети Storm Shadow

Ефективність Storm Shadow

Як зазначив посадовець, застосування українськими військовими далекобійних ракет Storm Shadow упродовж цих тижнів було на 100% ефективним – себто за допомогою цих крилатих ракет вдалось уразити усі заплановані ворожі цілі.

Зі всієї кількості пусків Storm Shadow, які відбулися, всі 100% влучні ураження по цілях, визначених Генеральним штабом. 100 на 100, абсолютно результативно,

– заявив він.

Окрім того, Резніков згадав про візит міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса до Києва минулого тижня. Відомо, що приїжджав високопоставлений чиновник саме перед "Рамштайном".

Військова допомога: останнє

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк вкотре констатував, що лише зброя від партнерів може допомогти закінчити Україні війну. З його слів зрозуміло й те, якщо Захід інтенсифікує постачання, то уже до кінця 2023 року на теренах нашої держави може запанувати мир.

Також зазначимо, що чергове засідання у форматі "Рамштайн" відбулось 25 травня. За його підсумками, скажімо, Литва пообіцяла нам передати чимало потужної військової допомоги. Зокрема, антидронові системи та снаряди.

Водночас особливо гостро останніми місяцями стоїть питання щодо надання ЗСУ винищувачів F-16. Почала утворюватись коаліція з партнерів, що готові навчати наших пілотів на цих літаках, однак немає достеменної інформації стосовно того, яка країна передасть нам першою апарати.

У ході візиту в Україну Воллес познайомився з двома українськими пілотами, які якраз-таки застосовували Storm Shadow проти ворога.