Стосуватиметься "150 у сумці": Венедіктова уже зареєструвала справу Трухіна

Генпрокурорка Ірина Венедіктова доручила зареєструвати кримінальну справу щодо народного депутата Олександра Трухіна. Це стосується ймовірної пропозиції хабаря поліцейським.

Дані внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Досудове розслідування проводитимуть детективи Національного антикорупційного бюро.

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Провадження розпочали за статтею щодо пропозиції надання хабаря службовцю.

Ще раніше Венедіктова зазначала, що мовиться не тільки про ДТП Трухіна, питань для вивчення набагато більше.

Чи пропонував Трухін хабар

ЗМІ оприлюднили відео з камер поліцейських, які оформляли ДТП за участю народного депутата. На кадрах видно, що Трухін нібито пропонує поліцейським 150 тисяч доларів за можливість залишити місце аварії. Каже, що "тихенько піде в ліс".

Ба більше, нардеп обіцяв "поговорити" з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським. У МВС ці заяви відкинули та наголосили – справою щодо ДТП займається Державне бюро розслідувань.

У ДБР заявили, що відео з перших хвилин після ДТП, яке опублікували журналісти, у них не було, але тепер його долучать до розслідування. Журналісти ж стверджували, що Монастирський бачив ролик до його публікації в ЗМІ.

Що відомо про ДТП з Трухіним

Аварія сталась ще 23 серпня на Бориспільській трасі. Постраждали 6 людей. Зокрема, голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.

Сам Трухін тривалий час запевняв, що не винен. Проте, чи був за кермом, не уточняв.

Нового розголосу справа набула після публікації розслідування журналістів.

Політика навіть виключили з партії "Слуга народу".

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