Відео страти українського військового показує, що таке "русскій мір", – Жданов
У мережі оприлюднили шокуюче відео, де росіяни жорстоко страчують полоненого українського бійця. Це відео демонструє, що таке "русскій мір".
Про це військовий експерт Олег Жданов заявив у своєму стрімі, інформує 24 Канал. Він зазначив, що за деякими оцінками це відео зняли ще влітку.
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"Це відео показує, що таке "русскій мір", що таке росіяни. Ось це вони і є такі. Там нема про що говорити щодо людяності та людяного", – заявив він.
Жданов наголосив, що окупанти не дають нам шансу на виживання.
"Вони готові нас знищувати будь-яким способом", – сказав військовий експерт.
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Обличчя "русского міра"
Олег Жданов додав, що у російських військових пабліках переважно не називають українських військових як ЗСУ.
У 90% випадків вони пишуть "бойовики". Тобто, вони заздалегідь налаштовують населення, що нас треба винищувати. Це обличчя "русского міра". Якщо хтось хоче в "русскій мір" – будь ласка, ласкаво просимо,
– заявив він.
Військовий експерт зазначив, що Україна буде вимагати видачі цих злочинців.
"Думаю, наша розвідка знайде авторів цього відео та причетних до нього людей. Відповідно, їх будуть притягувати. У який спосіб – я не знаю", – розповів Жданов.
Він не сумнівається, що їх притягнуть до відповідальності.
Страта українського полоненого: останні новини
- У мережі 11 квітня оприлюднили відео, де росіяни жорстоко страчують українського бійця. Йому окупанти відрізають голову.
- Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що українська розвідка попередньо встановила, хто стратив українського військового. А також де це відбулося.
- Також Уповноважений Верховної Ради із прав людини заявив, що отримує десятки подібних відео. За його словами, можуть бути тисячі таких випадків.
- До страти військовослужбовця могли бути причетні бійці ПВК "Вагнер". Про це свідчить один із вагнерівців, який втік до Норвегії та упізнав на відео своїх "колег".