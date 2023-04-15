Навіть тварини не вбивають для розваги: чому Росія хотіла реакції світу на страту полоненого

Кілька днів тому весь світ шокував черговий злочин російських терористів – вони стратили українського військовополоненого, відрізавши йому голову. Ця ситуація є не стільки залякування бійців ЗСУ, скільки інформаційно-психологічна операція проти самих росіян.

Про це в авторській колонці 24 Каналу писав Андрій Шаповалов. Він вважає, що прирівнювати росіян до тварин – завелика честь.

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Що хотіла довести Росія цим відео

Я не знаю, чи можна називати тих, хто це вчинив, тваринами. Тварини не вбивають заради розваги або пропаганди,

– пише Шаповалов.

На його думку, головним, метафізичним завданням російської пропаганди з самого початку була дегуманізація суспільства – спочатку російського, аби воно стало толерантним до вбивств та порушення законів, а потім – українців в очах росіян, аби українців можна було вбивати без докорів сумління.

Шаповалов додає, що публікуючи такі відео, російська пропаганда розраховує саме на реакцію цивілізованого світу – засудження та подальшу ізоляцію. Це дозволить Кремлю підвищити температуру всередині країни та змусить боятись населення ще більше й об'єднувати його навколо зла.

"У психологічних дослідженнях російського суспільства чітко видно, що значна частина росіян приєднується до підтримки війни та жорстокості, намагаючись таким чином убезпечити себе, приєднатись до тих, кого вони вважають сильними, аби думати, що вони також сильні. Але це психологічний баг. Бо насправді їм страшно – вони звикли боятись влади", – вважає автор.

Він додає, що російський диктатор та його оточення завжди використовували страх як основний елемент побудови їхнього суспільства. Та й загалом сама Росія як держава є злочинним угрупованням, яке побудоване на страху.

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