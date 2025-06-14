Ексофіцер Повітряних сил сказав, що зараз робить Росія, аби зберегти свою авіацію

Операція "Павутина" завдала суттєвої шкоди стратегічній авіації ворога. Росія перекидає деякі справні літаки на аеродроми за тисячі кілометрів від України.

Про це 24 Каналу розповів колишній офіцер Повітряних сил, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, зауваживши, що Росія побоюється повторення операції "Павутина". І цілком ймовірно, що колись схожі атаки відбудуться.

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Потрібно уважно стежити за передислокацією

Як наголосив Храпчинський, варто зауважити, що Росія ще до повномасштабного вторгнення активно передислоковувала стратегічну авіацію, аби пролітати вздовж кордонів інших країн і показувати свою "могутність".

Зараз потрібно уважніше спостерігати за передислокацією. Це допоможе зрозуміти, як ворог готується до масованих ракетних ударів.

Росія буде активніше намагатися вберегти наявні літаки. Адже це невідновлювальний ресурс. Ворог спробує шукати рішення щодо літаків Ту-22М3 та Ту-160. Цим вони зараз і займаються,

– зазначив Храпчинський.

Ту-22М3 є носіями ракет Х-22 та Х-32, які складні для перехоплення. Українські Ту-160, які отримала Росія у 1999 році, мають два револьверні блоки, де можна розмістити по 6 ракет. Російська комплектація Ту-160 передбачала 1 револьверний блок для ракет і 1 відсік для бомб. Ту-95МС зараз, ймовірно, можуть нести не більше як 4 ракети.