Доведеться ракети з рогатки запускати: як ЗСУ можуть працювати проти Ту-95МС

Окупанти регулярно запускають крилаті ракети повітряного базування зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Україна може знищити ці літаки, але завдання є досить складним.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що Україна не має можливості знищувати ці літаки із зенітних ракетних комплексів. Росіяни запускають ракети з Каспійського регіону, а це – надто далеко.

Дивіться також У 2023 році ЗСУ знищили у 2,5 раза більше росіян, ніж у 2022: підсумки року на фронті

Як можна знищити ворожі Ту-95МС

Як наголосив Світан, в принципі Україна може знищувати ракети над територією Росії. Тут, до прикладу, можуть допомогти винищувачі F-16 за наявності відповідного озброєння.

Однак Україна може боротися зі стратегічними бомбардувальниками Росії в інший спосіб. Свого часу вже вдавалося діставати їх у місцях базування на тому ж аеродромі Енгельс.

Ми туди діставали, але не далекобійними засобами ураження. Загалом знищити ці літаки реально. Це – дуже хороші цілі. А вивести їх з ладу досить легко,

– зауважив Світан.

І в Ту-95, і в Ту-160 залито від 1 – до 3 цистерн авіаційного керосину. Навіть невелике ушкодження може повністю знищити літак та ще й пошкодити інший, який поруч стоятиме.

Після знищення цих літаків росіяни будуть змушені "з рогатки" запускати ці ракети. Таких літаків не так і багато. Всього лиш кілька десятків,

– пояснив Світан.

Успіхи України на фронті: деталі