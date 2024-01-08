Ракети летять на Захід і розвертаються: Ігнат пояснив стратегію росіян під час атак

Росіяни продовжують ракетний терор мирних міст України. Під час масованих атак ворог використовує майже весь арсенал озброєння, що ускладнює роботу ППО, а також застосовує різні тактики та маршрути.

До прикладу, ракета зі Сходу може долетіти до Львівської області, а потім розвернутися та атакувати Хмельниччину. В етері 24 Каналу речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, навіщо росіяни постійно змінюють маршрути повітряних цілей.

Важливо Чому не всі російські ракети збили під час ранкової атаки: пояснення від Повітряних сил

Як ворог виснажує нашу ППО

Кожна ракета індивідуально програмується оператором й має свій маршрут. Повітряна ціль знає, де їй звернути ліворуч чи праворуч, яку висоту набрати й коли саме вдарити в ціль.

Ворог робить так завжди й з дронами, й з ракетами. Це така собі розвідка,

– зазначив Ігнат.

Група ракет може вилетіти з одного носія й полетіти на Захід, або одна полетить на Північ, інша – на Південь, а потім повернутися на 180 градусів й з різних сторін ударити по населеному пункту чи по об'єкту. Росіяни роблять це для того, щоб насамперед обійти системи протиповітряної оборони, а також, аби подивитися, як українська ППО реагуватиме на тому чи іншому маршруті.

Теж саме щоночі росіяни роблять "Шахедами" – виснажують нашу протиповітряну оборону й здійснюють певну розвідку. Маршрути щоразу змінюються,

– додав речник Повітряних сил ЗСУ.

За його словами, якщо "Шахед" буквально на 5 – 15 кілометрів змінює траєкторію польоту, тоді доводиться коригувати роботу мобільних груп, працювати у тісній взаємодії зі всім Силам оборони, щоб на новому маршруті зустріти й знищити дрон.

Російський обстріл 8 січня: коротко

Рано-вранці 8 січня російські загарбники завдали масованого удару по Україні. Одна з ворожих ракет влучила у приватний будинок у місті Зміїв. Є постраждалі. Також ворог бив по промислових об'єктах Харкова.

Під російським ударом опинився Новомосковськ в Дніпропетровській області. Окупанти атакували область балістичними ракетами, а також "Кинджалом". Внаслідок атаки постраждало 27 людей, з яких четверо – діти.

У Хмельницьку через обстріл загинуло дві людини. Росіяни завдали удару по об'єктах інфраструктури області. Найбільше пошкоджень зазнав місцевий бізнес. Вибухи також було чути у Кривому Розі та Запоріжжі.