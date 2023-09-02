На лікування та адвокатів: у Дніпрі постраждала патрульна відкрила збір після стрілянини
У Дніпра патрульна поліцейська Анастасія, яка постраждала під час смертельного затримання на вулиці Мазепи, відкрила збір коштів. Патрульна вже зібрала майже 1 мільйон гривень.
Поліцейська Анастасія оголосила про збір на своїй сторінці в інстаграмі, пише 24 Канал. Вона написала, що відкрила збір коштів на лікування та адвокатів.
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Патрульна поліцейська зібрала майже 1 мільйон гривень
"Прошу всіх не байдужих долучитись до збору, щоб ми змогли покрити всі витрати на лікування та адвокатські послуги. Ми маємо боротися за справедливість", – написала Анастасія.
Станом на 2 вересня патрульній поліцейській вдалося зібрати понад 922 тисячі гривень.
Патрульна поліцейська у Дніпрі зібрала майже 1 мільйон гривень / Скриншот з інстаграму поліцейської
У Дніпрі поліцейський застрелив чоловіка: подробиці
- 29 серпня у Дніпрі поліцейський застрелив чоловіка – 38-річного Джумбері Сілогаву. Інцидент стався унаслідок того, що водій авто, яке зупинили патрульні, порушив правила ПДР. Про порушення ПДР свідчать відео з вуличних камер спостереження, які опублікувала поліція.
- За даними правоохоронців, чоловік чинив опір після того, як патрульні зупинили його автомобіль, в якому за кермом вже була жінка, а не чоловік, як було видно з камер спостереження.
- Поліцейського, який застрелив чоловіка, затримали та відсторонили від виконання обов'язків. Йому висунули підозру в умисному вбивстві та перевищенні службових повноважень.
- 31 серпня обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, хоча прокурор клопотав про арешт на 60 днів без можливості внести заставу. Захисники патрульного вважають підозру щодо умисного вбивства необґрунтованою.
- Адвокатка поліцейського Юлія Сегеда просить ЗМІ висвітлювати судовий процес і саму ситуацію дуже виважено.
- Патрульний отримав черепно-мозкову травму, медики оцінюють його стан як середньої тяжкості. Саме через стан здоров'я він не зміг приїхати на судове засідання та був на ньому онлайн. Свою провину не визнає. За словами адвокатки, він ще не в змозі вільно переміщуватись: коли підіймається і сідає, то відчуває запаморочення.