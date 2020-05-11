П'яна втеча на авто від поліції у Харкові: за кермом був учасник стрілянини на Клочківській

У Харкові патрульні за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль Škoda Octavia. Водій машини виявився п’яним. Крім того, його пасажир сів за кермо та втік із місця інциденту, коли поліція проводила допит щодо порушення. За інформацією ЗМІ, за кермом перебував Іван Козявін. Це той самий 5-й учасник перестрілки на вулиці Клочківській, яка сталася 25 жовтня 2019 року.

Поліція влаштувала гонитву за автомобілем Škoda

Зупинили порушника правоохоронці приблизно о 1 годині ночі проти 10 травня. Інцидент трапився на проспекті Гагаріна. Про це пишуть харківські ЗМІ з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції міста.

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Також поліцейські помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Щоправда, той за присутності двох свідків відмовився від проходження відповідного тесту. Зрештою на водія патрульні склали адміністративний протокол за статтею про відмову від проходження огляду на стан сп'яніння.

Поки правоохоронці спілкувалися з водієм, пасажир, який перебував в автомобілі Skoda, сів за кермо та швидко поїхав. Патрульні почали переслідувати автомобіль, але, на жаль, наздогнати та зупинити його не вдалося. Сам зловмисник намагався сховатись через кільцеву дорогу міста.

У соцмережах повідомляють, що у патрульних закінчилось пальне, тому вони не змогли наздогнати водія та він втік. У поліції запевняють, що пальне було, просто не вдалось зупинити машину.

Видання Police Control Ukraine пише, що цей чоловік також був п’яним і поводився неадекватно – зокрема, коли машину зупинила поліція, він почав викидати з авто на землю банки з огірками.

Крім того, під час гонитви зловмисник збив патрульного, але у пресслужбі УПП в Харківській області запевняють, що наїзду не було.

Зараз у поліції встановлюють, хто керував автомобілем Škoda Octavia та не виконав законну вимогу про зупинку машини.

Дивіться відео гонитви за порушником на Гагаріна у Харкові

За кермом перебував Іван Козявін: це учасник перестрілки на Клочківській

Як повідомляє видання Police Control Ukraine з посиланням на джерело у правоохоронних органах, водієм Skoda Octavia виявився Іван Козявін. Журналісти додають, що це 5-й учасник перестрілки у Харкові на Клочківській, яка сталася 25 жовтня 2019 року.

За їхньою інформацією, Козявін є одним із засновників компанії "Перлина Слобожанщини". Згідно з офіційними джерелами, вона займається вирощуванням зернових культур. Серед засновників також фігурує Георгій Ісаков. Саме людина з такими ім'ям і прізвищем є винуватцем перестрілки на Клочківській

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Дані про фірму "Перлина Слобожанщини"



Учасники стрілянини на Клочківській в Харкові

ЗМІ додають, що вищезазначена Škoda перебуває на кредиті, а офіційно нею керує якийсь Завгородько Денис Владиславович. Він грає у харківському хокейному клубі "Вітязь". Судячи з фото, він – дуже схожий на товариша Козявіна.



Денис Завгородько



Škoda Octavia, яка на проспекті Гагаріна втікала від поліції

Що відомо про стрілянину на Клочківській у Харкові

Перестрілка між трьома людьми сталася удень 25 жовтня 2019 року. У результаті Ісаков зазнав серйозне поранення, а його права рука Володимир Борох на прізвисько "Тайсон" загинув на місці. Щодо нападника, то стріляв у них 47-річний уродженець окупованої Горлівки Олексій Титов. Він намагався втекти від поліції на авто Toyota RAV4, проте від'їхав на кілька кілометрів, кинув машину та підпалив її. Також тут він залишив свою зброю. Поліція продовжила переслідувати зловмисника, а коли його наздогнала, той дістав гранату та підірвав себе.

"Тайсон" і "Жора"– лідери харківського злочинного угруповання "Оплот". Його очолював свого часу "антимайданівець" Євген Жилін, але останнього кілька років тому застрелили в Росії у кафе "Вітерець". Щодо "Оплоту", то ця організація має стосунок до окупації Криму та Донбасу. Крім того, Борох і Ісаков є фігурантами у справі про вбивство депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Імовірною причиною стрілянини могла стати сварка – цікаво, що Ісакова, Бороха та Титова за кілька годин до інциденту помітили в одному з кафе. У поліції кажуть, що нападник уже чекав на парковці своїх імовірних жертв.

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