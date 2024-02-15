Посварилися через аварію: у Москві стрілялися охорона мафіозі з так званої "ДНР" та боєць ММА

15 лютого 2024, 20:13
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У російській столиці ввечері 14 лютого виникла перестрілка. Виявилося, що одне в одного стріляли боєць ММА та охорона "чиновника" з так званої "ДНР".

Перестрілка сталася на вулиці Плющиха – тобто недалеко від центру міста. Причиною стала аварія двох автомобілів.

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Деталі стрілянини

У центрі Москви ввечері 14 лютого сталася перестрілка між охороною доньки "почесного президента Федерації боксу ДНР" Армена Саркісяна – Емілії та бійцем ММА Расулом Очаєвим. Зазначається, що першим почав стріляти саме Очаєв.

Російські пабліки пишуть, що причиною конфлікту стала ДТП – вони оформлювали аварію, але виникла перепалка. Зазначається, що Емілія Саркісян попросила батька "допомогти їй", і на місце приїхали його озброєні охоронці. Після цього почалася перестрілка. Зазначається, що російські силовики швидко затримали порушників. Відкрито кримінальне провадження за статтею "Хуліганство".

Місце перестрілки охорони та бійця ММА у Москві / російські ЗМІ

Довідка! Армен "Горлівський" Саркісян відомий як кримінальний авторитет із кола донецької мафії часів Януковича. Він був призначений "смотрящим" за в'язницями на тимчасово окупованих територіях України.

За попередніми даними відомо про трьох постраждалих. Наразі боєці ММА Очаєв перебуває у лікарні з пораненнями. У його стегні застрягла куля. Окрім цього, у медзаклад потрапили двоє охоронців Саркісяна. 

Беззаконня на окупованих територіях

  • На початку повномасштабного вторгнення у Мелітополі окупанти познущались з протестантської церкви "Нове покоління". Росіяни взялися до штурму церкви, розбивши кувалдою скляні двері. Окрім цього віряни були піддані жорстоким обшукам.
  • Загарбники вирішили розтягнути "вибори" президента Росії на тимчасово окупованих територіях України на 3 тижні. Окупанти у супроводі Росгвардії ходитимуть до домівок українців, щоб змусити їх голосувати. Вони хочуть промити мізки громадянам України.
  • Журналісти Financial Times опублікували розслідування, яке викриває схеми, за якими російські бізнесмени збагачуються на "відновленні" Маріуполя. Вони ігнорують всі правила будівництва, лишаючи маріупольців жити у руїнах. Натомість окупанти отримують мільйони.

Автор: Дмитро Усик