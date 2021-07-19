Закарі розповів, що ініціатива "постріляти в повітря" виникла у гостя Кирила Крамаренка спонтанно.
Важливо Стрілянина на весіллі біля Одеси: серед гостей були кавказці з Росії
Спортсмен наголосив, що гостей на весіллі попереджали не стріляти та не діставати зброю.
Але він (стрілок Кирил Крамаренк – 24 канал) не послухався. Напевно, надивився відео, як на Кавказі святкують весілля, і вирішив повторити це тут,
– розповів Магомед Закарі.
Чоловік заявив, що чеченська діаспора не має відношення до стрілянини на його весіллі. А зброя, з якої стріляв Кирило Крамаренко, офіційно зареєстрована.
Весілля було зіпсоване
Магомет підкреслив, що в результаті цього бездумного вчинку весілля було зіпсоване – правоохоронці увірвалися в зал ресторану, поклали гостей на підлогу, налякали дітей і жінок. Самого нареченого разом з друзями відвезли в міграційну службу для розгляду.
Деяким з них, у кого посвідка на проживання в нашій країні, загрожує депортація, хоча вони ніколи не порушували закони України. Це все схоже на розправу,
– поскаржився спортсмен.
Не минулося без російської пропаганди
Найбільше Закарі засмучений через те, що з чеченців знову намагаються зробити ворогів України. За його словами, на це кинули всі сили російської пропаганди: "засоби масової інформації" Росії рясніють заголовками про "злісних чеченців-терористів в Одесі".
Хто такий Магомед Закарі?Чоловік народився і виріс в Одесі. Він виступає за збірну України з вільної боротьби. Його батько Ахмед Закарі загинув під Грозним 31 січня 2000 року, а сім'я перебралася в Україну і давно отримала українське громадянство.
Стрілянина на весіллі під Одесою
- Інцидент стався 14 липня у селі Фонтанка, що на Одещині. Там чемпіон України з вільної боротьби чеченського походження Магомед Закарієв якраз святкував весілля.
- Неочікувано під час святкування почалася стрілянина – у повітря гатили з карабінів АК. На місце події оперативно прибули правоохоронці.
- Вони опитали всіх учасників інциденту, вилучили зброю та відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство.
- Пізніше стало відомо, що 22-річного підозрюваного у скоєнні стрілянини таки затримали. 16 липня Одеський суд обрав запобіжний захід винуватцю стрілянини. Його 2 місяці утримуватимуть у СІЗО.