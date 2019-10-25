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      Перестрілка у Харкові: відео стрілянини 18+

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      Стрілянина на Клочковській, Харків 25.10.2019 – відео стрілянини
      У Харкові трапилася стрілянина: є загиблий / поліція

      На Клочковській у Харкові серед білого дня трапилася стрілянина на парковці. Внаслідок перестрілки одна людина загинула, а ще одна – була госпіталізована з проникаючим пораненням у груди.

      Що відомо про перестрілку

      Перестрілка у Харкові відбулася між чотирма чоловіками, по двоє з яких було по різні боки стрілянини. Постраждали у перестрілці прибічники покійного колабораціоніста Євген Жиліна.

      Найголовніше: Перестрілка у Харкові: це міг бути замах на поплічника терориста Жиліна – фото, відео

      Так, отримав поранення Георгій Ісаков на кличку "Жора", а загинув його напарник Володимир Борох "Тайсон".

      Нападники втекли з місця перестрілки, а після цього поліція знайшла їх спалене авто. Згодом правоохоронцям вдалося відшукати і одного з нападників. У перестрілці з поліцією у нього здетонувала граната, від чого він і помер.

      Дивіться відео перестрілки у Харкові:

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Кримінальні новини Стрілянина у Харкові Новини Харкова Жертви Стрілянина
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