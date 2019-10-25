Перестрілка у Харкові: відео стрілянини 18+

На Клочковській у Харкові серед білого дня трапилася стрілянина на парковці. Внаслідок перестрілки одна людина загинула, а ще одна – була госпіталізована з проникаючим пораненням у груди.

Що відомо про перестрілку

Перестрілка у Харкові відбулася між чотирма чоловіками, по двоє з яких було по різні боки стрілянини. Постраждали у перестрілці прибічники покійного колабораціоніста Євген Жиліна.

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Так, отримав поранення Георгій Ісаков на кличку "Жора", а загинув його напарник Володимир Борох "Тайсон".

Нападники втекли з місця перестрілки, а після цього поліція знайшла їх спалене авто. Згодом правоохоронцям вдалося відшукати і одного з нападників. У перестрілці з поліцією у нього здетонувала граната, від чого він і помер.

Дивіться відео перестрілки у Харкові: