Стрілянина в Харкові: у прокуратурі перевірятимуть зв'язок із вбивством екснардепа Вороненкова
Свідчення в перестрілці в Харкові Володимира Бороха не є ключовими у справі про вбивство депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Однак можливий зв'язок там таки перевірять.
Бороха затримували разом із одним з підозрюваних у вбивстві Вороненкова, про це сказала речниця прокуратури Києва Надія Максимець, пише "Українська правда".
Знайте більше: Що відомо про загиблого Володимира Бороха, який був свідком у справі Вороненкова
Після смертельної стрілянини у Харкові прокуратура буде контактувати з місцевими правоохоронними органами. Можливий зв’язок цих подій з вбивством Дениса Вороненкова перевірятимуть.
Однак під час слідства достатніх доказів для оголошення йому підозри у причетності до вбивства не здобуто. У провадженні він мав статус свідка, проте важливих для слідства свідчень не повідомив,
– пояснила Максимець.
Що відомо про вбивство Вороненкова?
Ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова вбили біля готелю "Прем'єр Палац" у Києві 23 березня 2017 року. Вбивство замовив російський кримінальний авторитет Володимир Тюрін. Мотив злочину – політик мав цінні покази для українських, а в перспективі і для міжнародних судів, що стосувались участі Росії у війні на Донбасі.
Що відомо про перестрілку у Харкові?
Перестрілка сталася вдень 25 жовтня на вулиці Клочковській у Харкові. 2 чоловіків (Геогрій Ісаков і Володимир Борох) вистрілили зі зброї в іншого чоловіка (Олексія Титова). Останній відстрілявся у відповідь та втік з місця інциденту.
Правоохоронці знайшли авто Титова поблизу Південного вокзалу на залізничній колії, воно було підпалене. Коли чоловік помітив поліцейських, то підірвав себе гранатою у них на очах. Титов загинув на місці.
На місці перестрілки загинув Володимир Борох, а Георгій Ісаков отримав поранення. Він у тяжкому стані в лікарні.