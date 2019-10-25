Стрілянина в Харкові: у прокуратурі перевірятимуть зв'язок із вбивством екснардепа Вороненкова

Свідчення в перестрілці в Харкові Володимира Бороха не є ключовими у справі про вбивство депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Однак можливий зв'язок там таки перевірять.

Бороха затримували разом із одним з підозрюваних у вбивстві Вороненкова, про це сказала речниця прокуратури Києва Надія Максимець, пише "Українська правда".

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Після смертельної стрілянини у Харкові прокуратура буде контактувати з місцевими правоохоронними органами. Можливий зв’язок цих подій з вбивством Дениса Вороненкова перевірятимуть.

Однак під час слідства достатніх доказів для оголошення йому підозри у причетності до вбивства не здобуто. У провадженні він мав статус свідка, проте важливих для слідства свідчень не повідомив,

– пояснила Максимець.

Що відомо про вбивство Вороненкова?

Ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова вбили біля готелю "Прем'єр Палац" у Києві 23 березня 2017 року. Вбивство замовив російський кримінальний авторитет Володимир Тюрін. Мотив злочину – політик мав цінні покази для українських, а в перспективі і для міжнародних судів, що стосувались участі Росії у війні на Донбасі.