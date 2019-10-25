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      Стрілянина в Харкові: у прокуратурі перевірятимуть зв'язок із вбивством екснардепа Вороненкова

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      Арокуратура оцінила важливість убитого в Харкові свідка у справі Вороненка
      Арокуратура оцінила важливість убитого в Харкові свідка у справі Вороненка / Анна Черненко, 24 канал

      Свідчення в перестрілці в Харкові Володимира Бороха не є ключовими у справі про вбивство депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Однак можливий зв'язок там таки перевірять.

      Бороха затримували разом із одним з підозрюваних у вбивстві Вороненкова, про це сказала речниця прокуратури Києва Надія Максимець, пише "Українська правда".

      Знайте більше: Що відомо про загиблого Володимира Бороха, який був свідком у справі Вороненкова

      Після смертельної стрілянини у Харкові прокуратура буде контактувати з місцевими правоохоронними органами. Можливий зв’язок цих подій з вбивством Дениса Вороненкова перевірятимуть.

      Однак під час слідства достатніх доказів для оголошення йому підозри у причетності до вбивства не здобуто. У провадженні він мав статус свідка, проте важливих для слідства свідчень не повідомив,
      – пояснила Максимець.

      Що відомо про вбивство Вороненкова?

      Ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова вбили біля готелю "Прем'єр Палац" у Києві 23 березня 2017 року. Вбивство замовив російський кримінальний авторитет Володимир Тюрін. Мотив злочину – політик мав цінні покази для українських, а в перспективі і для міжнародних судів, що стосувались участі Росії у війні на Донбасі.

      Що відомо про перестрілку у Харкові?
      Перестрілка сталася вдень 25 жовтня на вулиці Клочковській у Харкові. 2 чоловіків (Геогрій Ісаков і Володимир Борох) вистрілили зі зброї в іншого чоловіка (Олексія Титова). Останній відстрілявся у відповідь та втік з місця інциденту.

      Правоохоронці знайшли авто Титова поблизу Південного вокзалу на залізничній колії, воно було підпалене. Коли чоловік помітив поліцейських, то підірвав себе гранатою у них на очах. Титов загинув на місці.

      На місці перестрілки загинув Володимир Борох, а Георгій Ісаков отримав поранення. Він у тяжкому стані в лікарні.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Стрілянина у Харкові Новини Харкова Кримінальні новини Вбивство Вороненкова Новини України Новини політики
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