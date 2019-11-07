Стрілянина в Києві через комуналку: з'явилися нові деталі про стрілка – відео 18+

У багатоквартирному будинку на Борщагівці у Києві мешканець відкрив вогонь по сусідах. Поранив одного чоловіка, зараз він у критичному стані. Конфлікт почався після того, як представники ОСББ прийшли до чоловіка вимагати від нього оплатити комунальні послуги.

Усе сталося, коли люди пішли з’ясовувати стосунки з чоловіком, який живе разом з ними у будинку. Через його величезні борги за комуналку їм досі не подали тепло до помешкань.

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Також виявилося, що він крав електроенергію, приєднавшись незаконним шляхом до загальної мережі. Коли про це дізналися люди, то прислали електрика відімкнути це. Проте чоловік знову під'єднався, але цього разу до щитової сусіда. Мешканці будинку вирішили це припинити.

Проте поговорити конструктивно не вдалося, бо чоловік зайшов до квартири, як потім виявилося, по рушницю й вистрелив у ногу члену правління ОСББ цього будинку. Чоловіка в тяжкому стані забрала швидка допомога, а на місце прибули поліцейські.

Дивіться відео, як чоловік стріляв у сусіда в Києві

За життя Миколи цілу ніч боролися медики. На ранок постраждалий прийшов до тями. Зараз він у реанімації та потребує донорської крові.

Що відомо про стрілка?

Чоловік, який вистрелив сусіда, – мисливець зі стажем, а дозвіл на вогнепальну зброю має. Дружина виправдовує чоловіка, мовляв, сусіди самі спровокували його відкрити вогонь.

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Конфліктує з представниками ОСББ чоловік не давно. Остання серйозна суперечка з управдомом сталася навесні, коли встановлювали в будинку домофон. Тоді він накинувся на робітника і почав ламати його інструменти.

Поліція щодо чоловіка розпочала слідство. Зараз він у СІЗО. За замах на вбивство йому загрожує до 15 років ув'язнення.