Звільняти, щоб вони йшли відпочивати, – Залужний про подальшу долю строковиків

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний висловився стосовно демобілізації строковиків з армії на час війни. Генерал вважає це рішення правильним.

Про це Валерій Залужний заявив на закритому брифінгу. Він вважає, що людей, які проходили строкову службу під час воєнного стану, треба звільнити, аби вони могли відпочити, передає 24 Канал.

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Залужний прокоментував подальшу долю строковиків

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що ще влітку 2023 року українське командування не було готове звільнити строковиків від служби в армії. Однак уже наприкінці листопада, узгодивши всі питання, Генштаб ЗСУ надіслав пропозицію про демобілізацію строковиків з армії до Міністерства оборони України.

Нині строковики непотрібні. Наша чітка позиція — їх звільняти, щоб вони йшли відпочивати,

– сказав Залужний.

Генерал також зазначив, що стосовно подальшої долі демобілізованих строковиків він підтримує пропозицію, яка міститься в законопроєкті щодо змін у мобілізації українців.

Головнокомандувач ЗСУ розповів про демобілізацію військових

Генерал Валерій Залужний висловився стосовно демобілізації українських військових, які наразі перебувають на фронті. Він зауважив, що, попередньо, домовилися з Міністерством оборони зробити це через 36 місяців, тобто наприкінці 2026 року.

Втім Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що подібні домовленості зможуть набрати чинності, якщо за цей час не буде загострень на фронті. Крім того, Залужний підкреслив, що також важливо, щоб військових, які хочуть демобілізуватися, було кому замінити.

Варто зазначити, що ініціатива демобілізацією через 36 місяців була представлена у проєкті закону про зміни у мобілізації. У документі також передбачено, що військові, які протягом 6 місяців безперервно залучені до бойових дій, мають бути виведені на відпочинок і відновлення боєздатності.