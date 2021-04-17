Створили реальні загрози для Європи, – глава Міноборони Німеччини про Росію

Читать новость на русском

Міністерка оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер відреагувала на стягування російських військ до українського кордону. Вона заявила, що це створило загрозу для Європи.

Джерело:

Deutsche Presse-Agentur

Чиновниця переконана, що Росія стягує війська до українського кордону не для вселяння довіри. Агресор робить це, аби "спровокувати реакцію".

Важливо Зеленський поспілкувався з Макроном і Меркель: деталі розмови

Російська зброя та військові дії в центрі Європи створили реальні загрози,
– наголосила Крамп-Карренбауер.

Глава Міноборони додала, що Німеччина та Україна "не впадуть до цієї російської гри".

Як реагувала Німеччина на дії Росії раніше

  • Крамп-Карренбауер вже виступала із подібними заявами. Вона звинуватила Росію у провокаціях на Донбасі та запевнила: Німеччина зробить все, аби ситуація не погіршилась.
  • Канцлерка Німеччини Ангела Меркель поговорила про ситуацію біля українського кордону з президентом США Джо Байденом. Політики разом звернулись до Росії з вимогою припинити нарощення військ.
  • Крім того, Меркель через відеозв'язок долучилась до перемовин президента Володимира Зеленського та очільника Франції Еммануеля Макрона у Парижі.

Ситуація біля кордону: основне


Російські війська біля кордону / Інфографіка 24 каналу