Створили реальні загрози для Європи, – глава Міноборони Німеччини про Росію

Міністерка оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер відреагувала на стягування російських військ до українського кордону. Вона заявила, що це створило загрозу для Європи.
Джерело:Deutsche Presse-Agentur
Чиновниця переконана, що Росія стягує війська до українського кордону не для вселяння довіри. Агресор робить це, аби "спровокувати реакцію".
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Російська зброя та військові дії в центрі Європи створили реальні загрози,
– наголосила Крамп-Карренбауер.
Глава Міноборони додала, що Німеччина та Україна "не впадуть до цієї російської гри".
Як реагувала Німеччина на дії Росії раніше
- Крамп-Карренбауер вже виступала із подібними заявами. Вона звинуватила Росію у провокаціях на Донбасі та запевнила: Німеччина зробить все, аби ситуація не погіршилась.
- Канцлерка Німеччини Ангела Меркель поговорила про ситуацію біля українського кордону з президентом США Джо Байденом. Політики разом звернулись до Росії з вимогою припинити нарощення військ.
- Крім того, Меркель через відеозв'язок долучилась до перемовин президента Володимира Зеленського та очільника Франції Еммануеля Макрона у Парижі.
Ситуація біля кордону: основне
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак ще 30 березня заявив, що Росія стягує війська до кордонів України.
- Згодом українська розвідка попередила про можливі провокації бойовиків на Донбасі та ймовірний наступ окупантів.
- З огляду на це у США запевнили, що не залишать на самоті Україну у разі ескалації.