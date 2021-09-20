Створили серйозний майданчик з хорошим потенціалом, – Саакян про Кримську платформу

Результат, який показала Кримська платформа вже багато в чому здивував не лише українців. Водночас навіть скромніші результати були б хорошими з погляду української влади та дипломатів.

Про це в ефірі 24 каналу заявив політолог Олег Саакян. За його словами, результат Кримської платформи здивував і Росію.

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"Вони побачили, що з маргінальної тусовки, як вони це позиціонували, створили серйозний майданчик з хорошим потенціалом", – наголосив Саакян.

Скористатися майданчиком на Генасамблеї ООН

Відтак головне завдання України зараз – використати цей майданчик. Говорити про нього та шукати підтримки можна в ООН, яка не брала участі в Кримській платформі.

Це можна пояснити об'єктивними й суб'єктивними факторами. Дмитро Кулеба в розрізі поїздки робить акцент на суб'єктивних факторах, тобто політичній позиції. Олег Саакян Політолог

Політолог зауважив, що за результатами форуму не варто очікувати на приєднання ООН до Кримської платформи. Однак потрібно:

провести низку зустрічей на цю тему;

доопрацювати елементи порядку денного;

пропрацювати формати асоційованої долученості країн, які не готові бути співзасновницями платформи.

"Росія зараз також використовуватиме ООН і точитимуться битви", – акцентував Саакян.

Він додав, що у відповідь Україна може актуалізувати питання так званих "виборів" у Росії, які відбуваються і на окупованих територіях. Варто надати докази щодо порушення Росією прав людини в рамках виборчого процесу, наступу на демократію та саботажу мирних перемовин.

Нам є з чим туди їхати і є можливість скористатися цим майданчиком не просто, щоб нагадати світові, але й запропонувати ініціативи й актуалізувати конкретні питання з конкретними рішеннями, які нам цікаві. Олег Саакян Політолог

Байден може підтримати Україну

На Генасамблеї ООН очікують і на виступ президента США Джо Байдена. Він може озвучити певний меседж на підтримку України або згадати про результати зустрічі з Володимиром Зеленським у Вашингтоні.

Політолог зауважив, що такі дії цілком в дусі американської дипломатії й свідчили б про тверду підтримку українських позицій. Якщо ж про Україну нічого не скажуть, то катастрофи не буде, але це свідчитиме про ризик стагнації двосторонніх відносин.

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