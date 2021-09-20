Створили серйозний майданчик з хорошим потенціалом, – Саакян про Кримську платформу
Джерело:24 канал
Результат, який показала Кримська платформа вже багато в чому здивував не лише українців. Водночас навіть скромніші результати були б хорошими з погляду української влади та дипломатів.
Про це в ефірі 24 каналу заявив політолог Олег Саакян. За його словами, результат Кримської платформи здивував і Росію.
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"Вони побачили, що з маргінальної тусовки, як вони це позиціонували, створили серйозний майданчик з хорошим потенціалом", – наголосив Саакян.
Скористатися майданчиком на Генасамблеї ООН
Відтак головне завдання України зараз – використати цей майданчик. Говорити про нього та шукати підтримки можна в ООН, яка не брала участі в Кримській платформі.
Це можна пояснити об'єктивними й суб'єктивними факторами. Дмитро Кулеба в розрізі поїздки робить акцент на суб'єктивних факторах, тобто політичній позиції.
Політолог зауважив, що за результатами форуму не варто очікувати на приєднання ООН до Кримської платформи. Однак потрібно:
- провести низку зустрічей на цю тему;
- доопрацювати елементи порядку денного;
- пропрацювати формати асоційованої долученості країн, які не готові бути співзасновницями платформи.
"Росія зараз також використовуватиме ООН і точитимуться битви", – акцентував Саакян.
Він додав, що у відповідь Україна може актуалізувати питання так званих "виборів" у Росії, які відбуваються і на окупованих територіях. Варто надати докази щодо порушення Росією прав людини в рамках виборчого процесу, наступу на демократію та саботажу мирних перемовин.
Нам є з чим туди їхати і є можливість скористатися цим майданчиком не просто, щоб нагадати світові, але й запропонувати ініціативи й актуалізувати конкретні питання з конкретними рішеннями, які нам цікаві.
Байден може підтримати Україну
На Генасамблеї ООН очікують і на виступ президента США Джо Байдена. Він може озвучити певний меседж на підтримку України або згадати про результати зустрічі з Володимиром Зеленським у Вашингтоні.
Політолог зауважив, що такі дії цілком в дусі американської дипломатії й свідчили б про тверду підтримку українських позицій. Якщо ж про Україну нічого не скажуть, то катастрофи не буде, але це свідчитиме про ризик стагнації двосторонніх відносин.
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76 сесія Генасамблеї ООН: що відомо
- Чергова сесія Генеральної Асамблеї Організації об'єднаних націй стартувала 14 вересня у Нью-Йорку. До порядку денного включили питання ситуації на тимчасово окупованих територіях України.
- Україна планує на Генасамблеї ООН скликати дебати щодо ситуації в Криму і на Донбасі. Голова МЗС Дмитро Кулеба попросив Організацію поділитися досвідом із відновлення територій, які постраждали від збройних конфліктів.
- Водночас очільник Кремля Володимир Путін вирішив не їхати до Нью-Йорка. Натомість відправив замість себе міністра закордонних справ Сергія Лаврова.