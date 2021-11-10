Стягування російських військ до кордонів: у Пентагоні стежать за ситуацією

Міністр оборони США Ллойд Остін стурбований інформацією про стягування російських військ до кордону з Україною. Глава Пентагону обговорює ситуацію з європейськими колегами.

Речник Пентагону Джон Кірбі відзначив, що у ЗМІ й далі з'являються повідомлення про нарощування військ Росії біля України. У Пентагоні стежать за ситуацією.

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За словами Кірбі, Остін як і раніше підтримує контакти з представниками військового керівництва високого рангу тут, в Пентагоні, а також в Європі

Ми продовжуємо уважно стежити,

– додав прессекретар.

Стягування військ Росії до кордону: що відомо

Першим про те, що Росія знову стягує війська до кордону з Україною у жовтні повідомило видання The Washington Post. Крім того, Politico оприлюднило супутникові фотографії, де нібито помітно, що Росія знову стягує війська.

Однак в українській розвідці заспокоювали, що слідкують за всіма переміщеннями окупаційних сил. За їхніми даними, російських військ на кордоні не побільшало. Секретар РНБО Олексій Данілов навіть назвав інформацію "свідомою дезінформацією".

У президента Володимира Зеленського пояснили, що біля кордону відбулися "не так кількісні, як якісні зміни". Стверджували, що певне підсилення таки триває. Саме такі зміни і стали причиною стурбованості партнерів, що вилилося у публікації західних ЗМІ.

У листопаді комітет Ради теж зазначив, що масштабного переміщення військових підрозділів Росії біля кордону з Україною не зафіксували. Проте зауважили: Кремль активізував діяльність розвідки.

Згодом журналісти Bloomberg показали дані, згідно з якими Росія стягує танки на полігон "Погоново" у Воронезькій області. До українського кордону звідти близько 250 кілометрів.