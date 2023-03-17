Путін став міжнародним вигнанцем: усе, що відомо про рішення Гааги щодо диктатора

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі 17 березня видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. Відтепер диктатор має офіційний статус підозрюваного.

Палата досудового провадження II видала ордери на арешт Путіна та Марії Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента Росії у справах дитини, інформує 24 Канал.

До речі Суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна

Підозра через депортацію українських дітей

Путін та Львову-Бєлова причетні до незаконної депортації та переміщення дітей із окупованих територій України до Росії. Це відбувається з 24 лютого 2022 року.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан наголосив, є переконливі докази, які свідчать, що Путін несе відповідальність за незаконну депортацію українських дітей з окупованих територій.

Ордери видали на підставі клопотань, які прокуратура подала 22 лютого 2023 року.

Зверніть увагу! МКС може користуватися можливостями Інтерполу. У разі затримання та передачі особи до суду палата досудового провадження проводить слухання для затвердження обвинувачення. Їх можуть проводити й за відсутності підозрюваних.

Путіна повинні затримати у 122 країнах світу

Ордер означає, що за межами Росії Путіна мають заарештувати та передати до суду. Однак затримати його можуть на території країн, які ратифікували Римський статут. Це міжнародний договір, що заснував Міжнародний кримінальний суд.

Статут підписали ратифікували 122 країни, хоч підписали понад 150:

Путіна мають затримати майже у всіх країнах Європи, в Канаді, Японії, низці держав Африки тощо.

США, Росія та Ізраїль спочатку підписали статут, але потім відкликали свої підписи.

Китай не ратифікував документ.

Україна теж підписала статут, але не ратифікувала.



Країни, що ратифікували статут, позначені зеленим / Інфографіка з Вікіпедії

У Росії реагують як завжди

У Росії запевняють, мовляв, їм все одно та рішення суду для Москви не матиме значення. Таке пояснення видала речниця МЗС Марія Захарова. Вона сказала, нібито ордер нічого не означає, тому що Росія не ратифікувала статут.

Пропагандистка Маргарита Симоньян взагалі стала кидатись погрозами. Вона заявила, що на країну, яка за рішенням Гааги заарештує Путіна, полетять ракети.

Речник Путіна Дмитро Пєсков також говорить про "юридичну нікчемність" рішення нібито тому, що Росія не визнає юрисдикцію МКС.

Історичне рішення для України