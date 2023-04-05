"Думали, всі тут заради нас": молодята втрапили у курйозну ситуацію через суд Трампа
Джерело:CNN
4 квітня у Нью-Йорку відбулося перше засідання суду у справі колишнього президента США Дональда Трампа. Цікавий інцидент трапився з молодятами, які одружувалися у бюро шлюбів поблизу місця подій.
Наречений та наречена вийшли з приміщення, де тільки-но одружилися і побачили натовп з камерами. Виявилося, це були люди, які спостерігали, як засмучений Дональд Трамп без жодних коментарів чи пояснень, мовчки сів у свій кортеж та поїхав після закінчення засідання.
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Наречений пожартував, мовляв, думав, що натовп зібрався для них
Як зазначили у CNN, молодята Карлос Гіральдо і Галина Руснак одружилися за рогом від місця, де у Нижньому Манхеттені відбувся суд над колишнім президентом США Дональдом Трампом. Коли вони вийшли з бюро шлюбів, то побачили, як недалеко зібрався цілий натовп з камерами, ЗМІ та поліцейські.
Як виявилося, усі ці люди спостерігали, як Трамп у своєму кортежі від'їжджає від суду, де йому висунули 34 пункти звинувачень. Нагадаємо, що 45 президента Америки винуватять у фальсифікації в ділових документах компанії Trump Organization.
Ми думали, що всі тут заради нас,
– пожартував наречений.
Після від'їзду колишнього лідера США, прихильники та противники Трампа почали обмінюватися образами. На це 41-річний Гіральдо, президент фірми з нерухомості у Філадельфії, зауважив, що всередині муніципального шлюбного бюро цієї ворожнечі не було чутно. За його словами, там "усюди витала любов".
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У чому звинувачують Трампа
- Прокуратура Манхеттена звинуватила 45 президента США у неодноразовому внесенні неправдивих даних у ділові документи. Зокрема у фальсифікації звітності через скандальну історію, яка могла перешкодити Трампу стати президентом.
- Правоохоронці стверджують, що перед виборами 2016 року Дональд Трамп через свого адвоката виплатив порнозірці Стормі Деніелс 130 тисяч доларів. За таку суму порноакторка мала б мовчати про секс, який у них був 10 років до того.
- Це могло б пошкодити репутації Трампа. Тоді колишній президент і адвокат оформили цю плату за "послугу" як юридичну. Така підробка документів у штаті Нью-Йорк вважається фальсифікацією й карається у кримінальному порядку.